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Hypoport für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: 549336 / ISIN: DE0005493365

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SDAX-Kursverlauf 25.06.2026 12:27:12

Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX fällt zurück

Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX fällt zurück

In Frankfurt ist am Donnerstagmittag ein stabiler Handel zu beobachten.

Um 12:08 Uhr verliert der SDAX im XETRA-Handel 0,04 Prozent auf 17 955,72 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 87,375 Mrd. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 18 015,70 Zählern und damit 0,289 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (17 963,71 Punkte).

Der Tiefststand des SDAX lag am Donnerstag bei 17 894,59 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 18 015,96 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der SDAX bislang ein Minus von 3,02 Prozent. Der SDAX notierte noch vor einem Monat, am 25.05.2026, bei 18 871,93 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.03.2026, wies der SDAX einen Wert von 16 905,40 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 25.06.2025, wurde der SDAX auf 16 964,48 Punkte taxiert.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 3,46 Prozent aufwärts. Der SDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19 325,96 Punkten. Bei 15 733,78 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SDAX aktuell

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich derzeit Hypoport SE (+ 5,16 Prozent auf 85,65 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (+ 5,07 Prozent auf 1,45 EUR), PVA TePla (+ 4,90 Prozent auf 41,96 EUR), Vincorion (+ 4,16 Prozent auf 17,02 EUR) und Sixt SE St (+ 2,02 Prozent auf 68,20 EUR). Schwächer notieren im SDAX derweil LPKF Laser Electronics (-3,20 Prozent auf 24,20 EUR), Grand City Properties (-3,07 Prozent auf 8,85 EUR), MBB SE (-2,66 Prozent auf 175,40 EUR), NORMA Group SE (-2,18 Prozent auf 17,02 EUR) und HelloFresh (-1,92 Prozent auf 3,94 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Heidelberger Druckmaschinen-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 501 599 Aktien gehandelt. Mit 3,699 Mrd. Euro macht die Springer Nature-Aktie im SDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

SDAX-Fundamentaldaten im Fokus

Unter den SDAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 3,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Was die Dividendenrendite angeht, ist die Grand City Properties-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,30 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Dermapharm Holding SE 46,35 -0,75% Dermapharm Holding SE
Grand City Properties S.A. 8,86 -2,10% Grand City Properties S.A.
Heidelberger Druckmaschinen AG 1,46 4,82% Heidelberger Druckmaschinen AG
HelloFresh 3,86 -3,09% HelloFresh
Hypoport SE 82,45 2,74% Hypoport SE
LPKF Laser & Electronics AG 22,50 -9,27% LPKF Laser & Electronics AG
MBB SE 172,40 -4,22% MBB SE
Mutares 28,45 -2,57% Mutares
NORMA Group SE 17,22 -1,03% NORMA Group SE
PVA TePla AG 43,50 9,52% PVA TePla AG
Sixt SE St. 67,30 0,22% Sixt SE St.
Springer Nature 18,48 -0,43% Springer Nature
Vincorion 16,31 0,55% Vincorion

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Der heimische Markt bewegte sich am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Leitindex verzeichnete leichte Gewinne. Die US-Börsen fanden keine einheitliche Richtung. An den Märkten in Asien wurden am Donnerstag unterschiedliche Tendenzen beobachtet.
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