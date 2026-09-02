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SDAX-Entwicklung 02.09.2026 12:26:53

Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX gibt am Mittag nach

Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX gibt am Mittag nach

Der SDAX gibt sich am dritten Tag der Woche schwächer.

Um 12:09 Uhr verliert der SDAX im XETRA-Handel 1,47 Prozent auf 18 455,52 Punkte. Insgesamt kommt der SDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 95,544 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,662 Prozent leichter bei 18 606,40 Punkten, nach 18 730,44 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SDAX lag am Mittwoch bei 18 446,56 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 18 606,40 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SDAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche sank der SDAX bereits um 2,67 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, den Stand von 18 302,79 Punkten. Der SDAX notierte noch vor drei Monaten, am 02.06.2026, bei 19 043,66 Punkten. Der SDAX wurde vor einem Jahr, am 02.09.2025, mit 16 444,88 Punkten bewertet.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6,34 Prozent aufwärts. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19 325,96 Punkten. Bei 15 733,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind derzeit EVOTEC SE (+ 1,46 Prozent auf 3,20 EUR), grenke (+ 0,52 Prozent auf 11,50 EUR), NORMA Group SE (+ 0,50 Prozent auf 19,96 EUR), CANCOM SE (+ 0,44 Prozent auf 22,60 EUR) und LPKF Laser Electronics (+ 0,38 Prozent auf 13,05 EUR). Die Verlierer im SDAX sind hingegen Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-4,97 Prozent auf 57,35 EUR), Stabilus SE (-4,33 Prozent auf 15,90 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-4,22 Prozent auf 29,94 EUR), GFT SE (-3,99 Prozent auf 25,25 EUR) und OHB SE (-3,91 Prozent auf 176,80 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im SDAX ist die EVOTEC SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 322 785 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,184 Mrd. Euro macht die OHB SE-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,20 zu Buche schlagen. Mutares lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,94 Prozent.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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CANCOM SE 22,40 0,22% CANCOM SE
EVOTEC SE 3,28 3,93% EVOTEC SE
GFT SE 24,70 -5,54% GFT SE
grenke AG 11,46 0,35% grenke AG
KWS SAAT SE & Co. KGaA 77,40 -0,64% KWS SAAT SE & Co. KGaA
LPKF Laser & Electronics AG 12,95 1,57% LPKF Laser & Electronics AG
Mutares 25,05 -1,38% Mutares
NORMA Group SE 19,88 0,20% NORMA Group SE
OHB SE 178,20 -2,09% OHB SE
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 56,70 -7,13% Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
Stabilus SE 15,94 -3,16% Stabilus SE
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