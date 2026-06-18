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Index im Blick 18.06.2026 15:59:17

Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX legt am Donnerstagnachmittag den Rückwärtsgang ein

Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX legt am Donnerstagnachmittag den Rückwärtsgang ein

Der SDAX erleidet am vierten Tag der Woche Verluste.

Um 15:42 Uhr fällt der SDAX im XETRA-Handel um 1,20 Prozent auf 18 253,14 Punkte. Insgesamt kommt der SDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 89,672 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 18 458,20 Zählern und damit 0,092 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (18 475,26 Punkte).

Der SDAX erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 18 478,10 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 18 251,92 Punkten lag.

SDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SDAX bislang ein Minus von 1,85 Prozent. Vor einem Monat, am 18.05.2026, wies der SDAX einen Stand von 18 429,44 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 18.03.2026, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 16 873,84 Punkten gehandelt. Der SDAX wies vor einem Jahr, am 18.06.2025, einen Stand von 16 685,74 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 5,17 Prozent aufwärts. Bei 19 325,96 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Bei 15 733,78 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SDAX

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell NORMA Group SE (+ 2,69 Prozent auf 17,56 EUR), FRIEDRICH VORWERK (+ 2,12 Prozent auf 69,80 EUR), Eckert Ziegler (+ 1,97 Prozent auf 15,52 EUR), PNE (+ 1,90 Prozent auf 10,70 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 1,78 Prozent auf 102,90 EUR). Die Verlierer im SDAX sind derweil CANCOM SE (-7,71 Prozent auf 23,95 EUR), Sixt SE St (-4,89 Prozent auf 71,90 EUR), TeamViewer (-4,81 Prozent auf 5,15 EUR), adesso SE (-4,73 Prozent auf 50,30 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (-4,52 Prozent auf 29,54 EUR).

Welche Aktien im SDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die HelloFresh-Aktie aufweisen. 585 217 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX hat die 1&1-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4,025 Mrd. Euro den größten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 2,97 erwartet. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,36 Prozent bei der Mutares-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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1&1 AG 21,15 -2,98% 1&1 AG
adesso SE 50,70 -0,39% adesso SE
CANCOM SE 23,85 -1,04% CANCOM SE
Deutsche Euroshop AG 18,52 -6,46% Deutsche Euroshop AG
Eckert & Ziegler 15,74 2,01% Eckert & Ziegler
FRIEDRICH VORWERK 70,15 0,65% FRIEDRICH VORWERK
HelloFresh 4,08 0,15% HelloFresh
Mutares 29,35 3,35% Mutares
NORMA Group SE 17,74 -0,45% NORMA Group SE
PNE AG 11,20 5,07% PNE AG
Sixt SE St. 73,55 0,89% Sixt SE St.
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 112,30 9,03% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
TeamViewer 5,07 -1,93% TeamViewer
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 31,66 5,60% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

Indizes in diesem Artikel

SDAX 18 541,74 0,92%

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