Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX legt am Freitagnachmittag den Rückwärtsgang ein

Um 15:41 Uhr notiert der SDAX im XETRA-Handel 0,08 Prozent leichter bei 17 969,02 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 95,982 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,038 Prozent auf 17 976,23 Punkte an der Kurstafel, nach 17 983,05 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SDAX betrug 18 020,75 Punkte, das Tagestief hingegen 17 938,37 Zähler.

SDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht kletterte der SDAX bereits um 0,333 Prozent. Vor einem Monat, am 20.01.2026, wies der SDAX einen Wert von 17 632,41 Punkten auf. Der SDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 20.11.2025, bei 15 914,45 Punkten. Der SDAX wurde vor einem Jahr, am 20.02.2025, mit 14 826,64 Punkten bewertet.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 3,53 Prozent zu Buche. Bei 18 480,20 Punkten markierte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 17 174,39 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SDAX

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell Nagarro SE (+ 3,15 Prozent auf 59,00 EUR), Douglas (+ 3,04 Prozent auf 11,54 EUR), JOST Werke (+ 2,94 Prozent auf 66,50 EUR), Dermapharm (+ 2,11 Prozent auf 38,65 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 1,63 Prozent auf 50,00 EUR). Schwächer notieren im SDAX derweil Verve Group (-4,43 Prozent auf 1,25 EUR), 1&1 (-3,61 Prozent auf 22,70 EUR), FRIEDRICH VORWERK (-2,86 Prozent auf 81,60 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-2,48 Prozent auf 24,36 EUR) und PVA TePla (-2,13 Prozent auf 24,80 EUR).

Die teuersten SDAX-Konzerne

Das Handelsvolumen der Heidelberger Druckmaschinen-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 404 561 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Schaeffler-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 10,252 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,32 zu Buche schlagen. Die Mutares-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,97 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at