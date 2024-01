Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX letztendlich mit Abgaben

Am Freitag bewegte sich der SDAX via XETRA zum Handelsschluss 0,29 Prozent schwächer bei 13 534,06 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 110,866 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,326 Prozent auf 13 529,13 Punkte an der Kurstafel, nach 13 573,38 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 13 568,67 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13 380,57 Zählern.

So bewegt sich der SDAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verlor der SDAX bereits um 3,50 Prozent. Vor einem Monat, am 05.12.2023, wies der SDAX einen Stand von 13 210,85 Punkten auf. Der SDAX wurde vor drei Monaten, am 05.10.2023, mit 12 559,00 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 05.01.2023, wurde der SDAX mit 12 345,04 Punkten berechnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SDAX

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich derzeit Ceconomy St (+ 4,32 Prozent auf 2,46 EUR), Dürr (+ 4,25 Prozent auf 21,10 EUR), Klöckner (+ 3,70 Prozent auf 7,00 EUR), MorphoSys (+ 3,35 Prozent auf 35,43 EUR) und PATRIZIA SE (+ 2,71 Prozent auf 7,97 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen derweil Hypoport SE (-3,72 Prozent auf 160,50 EUR), SGL Carbon SE (-2,99 Prozent auf 6,16 EUR), GRENKE (-2,80 Prozent auf 24,30 EUR), thyssenkrupp nucera (-2,60 Prozent auf 15,72 EUR) und IONOS (-2,11 Prozent auf 16,70 EUR).

Welche Aktien im SDAX den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 608 181 Aktien gehandelt. Die TRATON-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 10,230 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Mitglieder im Fokus

Unter den SDAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TRATON-Aktie mit 4,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Schaeffler-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,64 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

