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SDAX-Entwicklung 06.11.2026 17:58:49

Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX liegt zum Handelsende im Minus

Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX liegt zum Handelsende im Minus

Der SDAX gab sich am Freitag schwächer.

Letztendlich verlor der SDAX im XETRA-Handel 0,90 Prozent auf 17 863,36 Punkte. Insgesamt kommt der SDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 91,510 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,660 Prozent leichter bei 17 907,11 Punkten, nach 18 026,06 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SDAX lag am Freitag bei 17 773,22 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 18 053,07 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SDAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche sank der SDAX bereits um 1,15 Prozent. Der SDAX wies vor einem Monat, am 06.10.2026, einen Stand von 18 384,81 Punkten auf. Der SDAX notierte noch vor drei Monaten, am 06.08.2026, bei 18 564,81 Punkten. Der SDAX wurde vor einem Jahr, am 06.11.2025, mit 15 932,76 Punkten bewertet.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,93 Prozent aufwärts. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19 325,96 Punkten. Bei 15 733,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind derzeit Energiekontor (+ 4,89 Prozent auf 24,65 EUR), JOST Werke (+ 4,50 Prozent auf 60,40 EUR), SMA Solar (+ 4,22 Prozent auf 51,15 EUR), Fielmann (+ 3,55 Prozent auf 43,70 EUR) und ASTA Energy Solutions (+ 3,55 Prozent auf 49,60 EUR). Die Verlierer im SDAX sind hingegen Stabilus SE (-11,99 Prozent auf 14,24 EUR), HelloFresh (-10,38 Prozent auf 2,99 EUR), Hypoport SE (-5,26 Prozent auf 86,40 EUR), ATOSS Software (-5,02 Prozent auf 88,90 EUR) und tonies (-4,24 Prozent auf 13,10 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im SDAX ist die EVOTEC SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1 639 531 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 5,213 Mrd. Euro macht die 1&1-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,37 zu Buche schlagen. HAMBORNER REIT lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,64 Prozent.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
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1&1 AG 24,10 0,00% 1&1 AG
ASTA Energy Solutions 49,60 4,20% ASTA Energy Solutions
ATOSS Software AG 87,80 -4,88% ATOSS Software AG
Energiekontor AG 24,50 4,48% Energiekontor AG
EVOTEC SE 3,13 4,33% EVOTEC SE
Fielmann AG 43,15 3,73% Fielmann AG
HAMBORNER REIT 4,04 0,50% HAMBORNER REIT
HelloFresh 2,99 -8,69% HelloFresh
Hypoport SE 85,25 -4,48% Hypoport SE
JOST Werke AG 60,00 2,04% JOST Werke AG
KWS SAAT SE & Co. KGaA 66,50 -1,19% KWS SAAT SE & Co. KGaA
Mutares 26,85 -1,10% Mutares
SMA Solar AG 50,65 3,37% SMA Solar AG
Stabilus SE 14,48 -5,97% Stabilus SE
tonies 13,14 -2,52% tonies

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Baisse im Technologiesektor: ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.
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