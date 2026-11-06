Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX liegt zum Handelsende im Minus

Der SDAX gab sich am Freitag schwächer.

Letztendlich verlor der SDAX im XETRA-Handel 0,90 Prozent auf 17 863,36 Punkte. Insgesamt kommt der SDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 91,510 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,660 Prozent leichter bei 17 907,11 Punkten, nach 18 026,06 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SDAX lag am Freitag bei 17 773,22 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 18 053,07 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SDAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche sank der SDAX bereits um 1,15 Prozent. Der SDAX wies vor einem Monat, am 06.10.2026, einen Stand von 18 384,81 Punkten auf. Der SDAX notierte noch vor drei Monaten, am 06.08.2026, bei 18 564,81 Punkten. Der SDAX wurde vor einem Jahr, am 06.11.2025, mit 15 932,76 Punkten bewertet.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,93 Prozent aufwärts. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19 325,96 Punkten. Bei 15 733,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind derzeit Energiekontor (+ 4,89 Prozent auf 24,65 EUR), JOST Werke (+ 4,50 Prozent auf 60,40 EUR), SMA Solar (+ 4,22 Prozent auf 51,15 EUR), Fielmann (+ 3,55 Prozent auf 43,70 EUR) und ASTA Energy Solutions (+ 3,55 Prozent auf 49,60 EUR). Die Verlierer im SDAX sind hingegen Stabilus SE (-11,99 Prozent auf 14,24 EUR), HelloFresh (-10,38 Prozent auf 2,99 EUR), Hypoport SE (-5,26 Prozent auf 86,40 EUR), ATOSS Software (-5,02 Prozent auf 88,90 EUR) und tonies (-4,24 Prozent auf 13,10 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im SDAX ist die EVOTEC SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1 639 531 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 5,213 Mrd. Euro macht die 1&1-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,37 zu Buche schlagen. HAMBORNER REIT lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,64 Prozent.

Redaktion finanzen.at