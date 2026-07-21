Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX notiert im Minus

Am Dienstagmittag halten sich die Börsianer in Frankfurt zurück.

Um 12:09 Uhr gibt der SDAX im XETRA-Handel um 0,17 Prozent auf 18 253,22 Punkte nach. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 88,565 Mrd. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,143 Prozent auf 18 309,84 Punkte an der Kurstafel, nach 18 283,65 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 18 309,94 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 18 186,04 Punkten lag.

So bewegt sich der SDAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, bei 18 511,25 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.04.2026, lag der SDAX bei 18 131,02 Punkten. Der SDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 21.07.2025, den Stand von 17 931,39 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 5,17 Prozent. Bei 19 325,96 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Punkten verzeichnet.

Die Tops und Flops im SDAX

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell LPKF Laser Electronics (+ 7,74 Prozent auf 16,00 EUR), PVA TePla (+ 3,30 Prozent auf 37,56 EUR), SFC Energy (+ 2,75 Prozent auf 19,46 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 2,27 Prozent auf 69,80 EUR) und Vincorion (+ 2,02 Prozent auf 17,71 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind derweil Carl Zeiss Meditec (-4,38 Prozent auf 27,50 EUR), Ottobock (-3,63 Prozent auf 55,80 EUR), SCHOTT Pharma (-1,94 Prozent auf 20,20 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1,88 Prozent auf 32,30 EUR) und HelloFresh (-1,72 Prozent auf 3,65 EUR).

Die teuersten Unternehmen im SDAX

Das Handelsvolumen der EVOTEC SE-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 388 824 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Ottobock-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,679 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,85 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,42 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at