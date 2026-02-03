PVA TePla Aktie

PVA TePla für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 746100 / ISIN: DE0007461006

SDAX-Kursverlauf 03.02.2026 12:27:12

Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX präsentiert sich mittags leichter

Der SDAX bewegt sich am Mittag im Minus.

Der SDAX notiert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,83 Prozent tiefer bei 17 976,81 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 96,001 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,444 Prozent auf 18 208,65 Punkte an der Kurstafel, nach 18 128,17 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 18 218,06 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 17 966,23 Einheiten.

SDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 02.01.2026, bei 17 355,68 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.11.2025, verzeichnete der SDAX einen Stand von 16 543,43 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.02.2025, wurde der SDAX auf 14 435,33 Punkte taxiert.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3,58 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 18 480,20 Punkten. Bei 17 174,39 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

SDAX-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell EVOTEC SE (+ 8,61 Prozent auf 6,41 EUR), Salzgitter (+ 3,62 Prozent auf 47,46 EUR), Wacker Neuson SE (+ 3,57 Prozent auf 20,30 EUR), DEUTZ (+ 2,66 Prozent auf 11,19 EUR) und NORMA Group SE (+ 1,31 Prozent auf 15,44 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen hingegen Schaeffler (-6,49 Prozent auf 9,37 EUR), Siltronic (-5,78 Prozent auf 49,04 EUR), HelloFresh (-5,30 Prozent auf 5,75 EUR), PVA TePla (-4,58 Prozent auf 25,02 EUR) und Verve Group (-4,25 Prozent auf 1,33 EUR) unter Druck.

Die teuersten SDAX-Konzerne

Im SDAX ist die Schaeffler-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 179 899 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX macht die Schaeffler-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 9,425 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die SDAX-Aktien auf

Unter den SDAX-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 4,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die HAMBORNER REIT-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,91 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

