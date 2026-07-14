Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX sackt am Mittag ab

Am Dienstag tendiert der SDAX um 12:09 Uhr via XETRA 1,11 Prozent tiefer bei 18 083,01 Punkten. An der Börse sind die im SDAX enthaltenen Werte damit 87,789 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,298 Prozent auf 18 231,67 Punkte an der Kurstafel, nach 18 286,12 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SDAX lag heute bei 18 018,47 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 18 240,39 Punkten erreichte.

SDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, wies der SDAX 18 377,20 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 14.04.2026, wies der SDAX einen Wert von 17 682,27 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 14.07.2025, stand der SDAX bei 17 803,23 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 4,19 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SDAX liegt derzeit bei 19 325,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Zählern markiert.

Tops und Flops im SDAX aktuell

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 4,05 Prozent auf 32,40 EUR), Shelly (+ 3,88 Prozent auf 58,90 EUR), SMA Solar (+ 3,40 Prozent auf 59,35 EUR), Befesa (+ 2,47 Prozent auf 33,25 EUR) und Vincorion (+ 1,86 Prozent auf 19,16 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind hingegen EVOTEC SE (-25,98 Prozent auf 3,66 EUR), Vossloh (-7,95 Prozent auf 57,35 EUR), Carl Zeiss Meditec (-6,65 Prozent auf 29,46 EUR), Hypoport SE (-4,59 Prozent auf 82,20 EUR) und PATRIZIA SE (-3,17 Prozent auf 7,63 EUR).

Welche Aktien im SDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SDAX sticht die EVOTEC SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 4 238 114 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Springer Nature-Aktie dominiert den SDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3,640 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2,81 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,52 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at