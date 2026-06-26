Mutares Aktie
WKN DE: A2NB65 / ISIN: DE000A2NB650
|XETRA-Handel im Fokus
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26.06.2026 17:58:55
Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX sackt zum Handelsende ab
Zum Handelsschluss verlor der SDAX im XETRA-Handel 0,49 Prozent auf 17 766,47 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 86,934 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,401 Prozent auf 17 782,86 Punkte an der Kurstafel, nach 17 854,48 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des SDAX betrug 17 555,57 Punkte, das Tageshoch hingegen 17 782,86 Zähler.
SDAX-Performance seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht gab der SDAX bereits um 4,04 Prozent nach. Der SDAX lag vor einem Monat, am 26.05.2026, bei 18 844,57 Punkten. Der SDAX lag noch vor drei Monaten, am 26.03.2026, bei 16 626,81 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.06.2025, wies der SDAX 17 147,55 Punkte auf.
Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,37 Prozent. Bei 19 325,96 Punkten schaffte es der SDAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 15 733,78 Zählern.
Tops und Flops aktuell
Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit Nagarro SE (+ 19,86 Prozent auf 40,44 EUR), SMA Solar (+ 4,55 Prozent auf 53,95 EUR), FRIEDRICH VORWERK (+ 3,83 Prozent auf 70,50 EUR), tonies (+ 3,35 Prozent auf 12,34 EUR) und CANCOM SE (+ 2,71 Prozent auf 22,70 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind derweil LPKF Laser Electronics (-7,86 Prozent auf 21,10 EUR), SFC Energy (-6,51 Prozent auf 19,54 EUR), MLP SE (-4,50 Prozent auf 7,43 EUR), Stabilus SE (-4,30 Prozent auf 15,58 EUR) und secunet Security Networks (-3,94 Prozent auf 166,00 EUR).
SDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die HelloFresh-Aktie aufweisen. 1 772 332 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Springer Nature-Aktie macht im SDAX mit 3,707 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentalkennzahlen der SDAX-Mitglieder im Blick
Die Mutares-Aktie verzeichnet mit 3,01 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,16 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
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