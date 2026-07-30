Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX schwächelt zum Ende des Donnerstagshandels

Der SDAX zeigte sich am vierten Tag der Woche mit negativem Vorzeichen.

Der SDAX sank im XETRA-Handel zum Handelsende um 0,53 Prozent auf 18 467,04 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 89,154 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,329 Prozent schwächer bei 18 503,94 Punkten in den Handel, nach 18 564,98 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 18 594,27 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 18 466,05 Einheiten.

SDAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn legte der SDAX bereits um 0,828 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 30.06.2026, stand der SDAX bei 18 045,58 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 30.04.2026, notierte der SDAX bei 17 911,06 Punkten. Vor einem Jahr, am 30.07.2025, verzeichnete der SDAX einen Wert von 17 719,82 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 6,40 Prozent zu. Bei 19 325,96 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Bei 15 733,78 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

SDAX-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen derzeit Drägerwerk (+ 10,58 Prozent auf 106,60 EUR), LPKF Laser Electronics (+ 4,80 Prozent auf 14,20 EUR), SMA Solar (+ 4,66 Prozent auf 55,00 EUR), PVA TePla (+ 4,34 Prozent auf 32,70 EUR) und SFC Energy (+ 4,15 Prozent auf 19,56 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen hingegen TeamViewer (-12,04 Prozent auf 5,96 EUR), Alzchem Group (-11,55 Prozent auf 153,90 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-6,57 Prozent auf 64,75 EUR), GFT SE (-4,76 Prozent auf 23,00 EUR) und 1&1 (-4,50 Prozent auf 19,96 EUR).

Die teuersten Unternehmen im SDAX

Die TeamViewer-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 341 311 Aktien gehandelt. Die Springer Nature-Aktie hat im SDAX mit 3,723 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die SDAX-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 2,34 zu Buche schlagen. Mit 7,46 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at