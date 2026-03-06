Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX schwächelt zum Ende des Freitagshandels

Letztendlich gab der SDAX im XETRA-Handel um 0,47 Prozent auf 17 217,25 Punkte nach. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 92,686 Mrd. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 17 389,27 Zählern und damit 0,521 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (17 299,20 Punkte).

Der Tiefststand des SDAX lag am Freitag bei 17 112,27 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 17 483,53 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des SDAX

Seit Wochenbeginn verbucht der SDAX bislang ein Minus von 2,30 Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.02.2026, verzeichnete der SDAX einen Wert von 17 893,72 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, wies der SDAX einen Stand von 16 905,70 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 06.03.2025, wies der SDAX einen Wert von 15 754,06 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 0,798 Prozent abwärts. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 480,20 Punkten. Bei 16 983,42 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell Gerresheimer (+ 4,80 Prozent auf 18,99 EUR), Grand City Properties (+ 4,31 Prozent auf 10,64 EUR), Verve Group (+ 4,19 Prozent auf 1,54 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 3,90 Prozent auf 28,74 EUR) und ATOSS Software (+ 3,37 Prozent auf 92,00 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind derweil SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-5,62 Prozent auf 52,10 EUR), Vossloh (-5,35 Prozent auf 70,70 EUR), PATRIZIA SE (-4,57 Prozent auf 7,52 EUR), Elmos Semiconductor (-4,26 Prozent auf 139,40 EUR) und Douglas (-3,75 Prozent auf 10,28 EUR).

SDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im SDAX ist die Schaeffler-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 8 099 581 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Schaeffler-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 7,748 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien im Fokus

2026 hat die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,29 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

