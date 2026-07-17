Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX schwächelt zum Ende des Freitagshandels

Letztendlich gab der SDAX im XETRA-Handel um 0,44 Prozent auf 18 248,45 Punkte nach. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 88,330 Mrd. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 18 231,72 Zählern und damit 0,534 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (18 329,52 Punkte).

Der Tiefststand des SDAX lag am Freitag bei 18 165,51 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 18 312,31 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des SDAX

Seit Wochenbeginn verbucht der SDAX bislang ein Plus von 1,11 Prozent. Noch vor einem Monat, am 17.06.2026, verzeichnete der SDAX einen Wert von 18 475,26 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.04.2026, stand der SDAX noch bei 18 268,79 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.07.2025, wies der SDAX einen Wert von 18 140,91 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 5,14 Prozent nach oben. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19 325,96 Punkten. Bei 15 733,78 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell Wacker Neuson SE (+ 6,31 Prozent auf 21,05 EUR), SMA Solar (+ 5,76 Prozent auf 61,55 EUR), HelloFresh (+ 3,40 Prozent auf 3,71 EUR), Stabilus SE (+ 2,52 Prozent auf 16,28 EUR) und Grand City Properties (+ 1,87 Prozent auf 9,25 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind derweil LPKF Laser Electronics (-6,83 Prozent auf 15,00 EUR), Vincorion (-6,49 Prozent auf 16,71 EUR), PVA TePla (-4,78 Prozent auf 36,64 EUR), ASTA Energy Solutions (-4,40 Prozent auf 60,80 EUR) und Hypoport SE (-3,72 Prozent auf 86,80 EUR).

SDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im SDAX ist die EVOTEC SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 417 956 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,574 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien im Fokus

2026 hat die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,38 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at