Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX schwächelt zum Handelsende

Schlussendlich notierte der SDAX im XETRA-Handel 1,91 Prozent schwächer bei 18 047,11 Punkten. Insgesamt kommt der SDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 90,480 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 18 383,28 Zählern und damit 0,083 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (18 398,48 Punkte).

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 18 383,68 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 18 047,11 Punkten.

SDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 18 628,53 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 09.03.2026, lag der SDAX bei 16 875,75 Punkten. Der SDAX wies vor einem Jahr, am 09.06.2025, einen Wert von 17 030,94 Punkten auf.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3,98 Prozent. Bei 19 325,96 Punkten erreichte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 15 733,78 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell Springer Nature (+ 2,27 Prozent auf 18,90 EUR), Douglas (+ 1,97 Prozent auf 8,78 EUR), Eckert Ziegler (+ 1,81 Prozent auf 15,79 EUR), PATRIZIA SE (+ 1,21 Prozent auf 7,55 EUR) und FRIEDRICH VORWERK (+ 1,19 Prozent auf 59,40 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen derweil VERBIO Vereinigte BioEnergie (-11,63 Prozent auf 33,12 EUR), SMA Solar (-10,23 Prozent auf 51,35 EUR), Siltronic (-7,04 Prozent auf 89,10 EUR), secunet Security Networks (-5,64 Prozent auf 190,60 EUR) und adesso SE (-5,53 Prozent auf 53,00 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im SDAX

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie. 1 266 242 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,254 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der SDAX-Mitglieder

Unter den SDAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 2,86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Mutares-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,63 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at