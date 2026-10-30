Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX schwächer

Der SDAX notiert im XETRA-Handel um 12:08 Uhr um 1,38 Prozent leichter bei 18 163,81 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 91,908 Mrd. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 18 388,85 Zählern und damit 0,161 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (18 418,50 Punkte).

Bei 18 144,19 Einheiten erreichte der SDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 18 388,85 Punkten den höchsten Stand markierte.

SDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SDAX bislang ein Plus von 0,054 Prozent. Der SDAX lag noch vor einem Monat, am 30.09.2026, bei 18 430,47 Punkten. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 30.07.2026, den Stand von 18 462,31 Punkten. Vor einem Jahr, am 30.10.2025, verzeichnete der SDAX einen Wert von 16 855,85 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4,66 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 19 325,96 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 15 733,78 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im SDAX

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell ATOSS Software (+ 1,96 Prozent auf 93,70 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 1,61 Prozent auf 35,32 EUR), Sixt SE St (+ 1,35 Prozent auf 75,15 EUR), STO SE (+ 1,33 Prozent auf 106,60 EUR) und Fielmann (+ 1,27 Prozent auf 39,75 EUR). Die Verlierer im SDAX sind derweil LPKF Laser Electronics (-8,48 Prozent auf 10,25 EUR), OHB SE (-8,20 Prozent auf 224,00 EUR), SGL Carbon SE (-6,25 Prozent auf 5,10 EUR), ASTA Energy Solutions (-5,56 Prozent auf 49,30 EUR) und PVA TePla (-5,22 Prozent auf 30,52 EUR).

Die teuersten Unternehmen im SDAX

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie. 944 660 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 5,086 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der SDAX-Titel

In diesem Jahr hat die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. Unter den Aktien im Index weist die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,67 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at