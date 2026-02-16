Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX verbucht Abschläge

Am ersten Tag der Woche legen Anleger in Frankfurt eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Am Montag tendiert der SDAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,17 Prozent schwächer bei 17 810,09 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 95,149 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,389 Prozent stärker bei 17 909,41 Punkten in den Montagshandel, nach 17 840,08 Punkten am Vortag.

Bei 17 948,71 Einheiten erreichte der SDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 17 802,24 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 16.01.2026, verzeichnete der SDAX einen Wert von 18 329,35 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, betrug der SDAX-Kurs 16 148,75 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.02.2025, wurde der SDAX auf 14 823,31 Punkte taxiert.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 2,62 Prozent nach oben. Das SDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 18 480,20 Punkten. Bei 17 174,39 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell pbb (+ 3,14 Prozent auf 3,75 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 2,64 Prozent auf 24,88 EUR), SFC Energy (+ 2,27 Prozent auf 13,54 EUR), Kontron (+ 2,14 Prozent auf 23,90 EUR) und Mutares (+ 1,74 Prozent auf 32,25 EUR). Schwächer notieren im SDAX hingegen Nagarro SE (-2,89 Prozent auf 58,75 EUR), EVOTEC SE (-2,42 Prozent auf 6,04 EUR), Gerresheimer (-2,11 Prozent auf 19,47 EUR), SMA Solar (-1,96 Prozent auf 32,96 EUR) und Stabilus SE (-1,92 Prozent auf 20,45 EUR).

Diese SDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im SDAX ist die pbb-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 818 152 Aktien gehandelt. Die Schaeffler-Aktie nimmt im SDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 10,271 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

SDAX-Fundamentaldaten im Fokus

Die Mutares-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Im Index bietet die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,97 Prozent die höchste Dividendenrendite.

