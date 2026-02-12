Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX verbucht am Nachmittag Abschläge

Am Nachmittag ziehen sich die Anleger in Frankfurt zurück.

Der SDAX sinkt im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,26 Prozent auf 18 043,51 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 97,063 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 18 164,87 Zählern und damit 0,415 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (18 089,79 Punkte).

Der SDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 18 183,47 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 18 034,33 Punkten lag.

So bewegt sich der SDAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SDAX bislang ein Plus von 0,324 Prozent. Vor einem Monat, am 12.01.2026, wies der SDAX einen Wert von 18 190,77 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 12.11.2025, wies der SDAX einen Stand von 16 172,08 Punkten auf. Der SDAX wurde vor einem Jahr, am 12.02.2025, mit 14 735,47 Punkten bewertet.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 3,96 Prozent zu Buche. Bei 18 480,20 Punkten markierte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 17 174,39 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

SDAX-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell Medios (+ 6,16 Prozent auf 17,24 EUR), Douglas (+ 3,76 Prozent auf 11,04 EUR), PVA TePla (+ 3,22 Prozent auf 23,06 EUR), grenke (+ 3,15 Prozent auf 15,06 EUR) und Gerresheimer (+ 2,95 Prozent auf 19,22 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind derweil HelloFresh (-6,97 Prozent auf 5,10 EUR), Wacker Neuson SE (-5,26 Prozent auf 20,70 EUR), Siltronic (-4,32 Prozent auf 55,40 EUR), adesso SE (-3,97 Prozent auf 62,90 EUR) und KWS SAAT SE (-3,49 Prozent auf 66,30 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im SDAX sticht die HelloFresh-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 3 843 059 Aktien gehandelt. Die Schaeffler-Aktie weist im SDAX mit 9,883 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die SDAX-Mitglieder auf

Unter den SDAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 4,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Mutares-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,90 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at