TeamViewer Aktie

TeamViewer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2YN90 / ISIN: DE000A2YN900

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Kursverlauf 12.08.2026 16:00:32

Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX verbucht am Nachmittag Abschläge

Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX verbucht am Nachmittag Abschläge

Am dritten Tag der Woche halten sich die Anleger in Frankfurt zurück.

Der SDAX sinkt im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,04 Prozent auf 18 563,41 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 90,126 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 18 571,58 Zählern und damit 0,002 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (18 571,14 Punkte).

Der SDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 18 626,68 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 18 510,87 Punkten lag.

So bewegt sich der SDAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SDAX bislang ein Minus von 0,732 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, wurde der SDAX auf 18 128,23 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 12.05.2026, wies der SDAX einen Stand von 18 097,33 Punkten auf. Der SDAX wurde vor einem Jahr, am 12.08.2025, mit 17 149,49 Punkten bewertet.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 6,96 Prozent zu Buche. Bei 19 325,96 Punkten markierte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 15 733,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

SDAX-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell LPKF Laser Electronics (+ 8,65 Prozent auf 16,95 EUR), SMA Solar (+ 3,80 Prozent auf 57,30 EUR), Medios (+ 3,41 Prozent auf 11,52 EUR), Basler (+ 3,05 Prozent auf 23,65 EUR) und Springer Nature (+ 2,25 Prozent auf 20,45 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind derweil SCHOTT Pharma (-5,58 Prozent auf 21,15 EUR), PNE (-4,77 Prozent auf 7,58 EUR), CANCOM SE (-3,77 Prozent auf 21,70 EUR), TeamViewer (-3,18 Prozent auf 6,39 EUR) und Carl Zeiss Meditec (-3,09 Prozent auf 30,12 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im SDAX sticht die PNE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 456 762 Aktien gehandelt. Die Springer Nature-Aktie weist im SDAX mit 4,057 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die SDAX-Mitglieder auf

Unter den SDAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 2,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die HAMBORNER REIT-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,66 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Analysen zu SDAX-Aktien
Zum SDAX-Chart
Marktkapitalisierungen im Überblick

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu TeamViewer

mehr Nachrichten

Analysen zu TeamViewer

mehr Analysen
03.08.26 TeamViewer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.26 TeamViewer Neutral JP Morgan Chase & Co.
29.07.26 TeamViewer Hold Deutsche Bank AG
28.07.26 TeamViewer Kaufen DZ BANK
18.05.26 TeamViewer Neutral Goldman Sachs Group Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Basler AG 24,10 -0,21% Basler AG
CANCOM SE 21,50 -0,23% CANCOM SE
Carl Zeiss Meditec AG 30,38 0,66% Carl Zeiss Meditec AG
HAMBORNER REIT 4,33 0,00% HAMBORNER REIT
KWS SAAT SE & Co. KGaA 70,80 0,14% KWS SAAT SE & Co. KGaA
LPKF Laser & Electronics AG 15,80 0,64% LPKF Laser & Electronics AG
Medios AG 11,28 0,00% Medios AG
Mutares 26,75 -0,74% Mutares
PNE AG 7,52 0,67% PNE AG
SCHOTT Pharma 21,85 0,69% SCHOTT Pharma
SMA Solar AG 58,80 1,91% SMA Solar AG
Springer Nature 20,00 -0,50% Springer Nature
TeamViewer 6,58 0,38% TeamViewer

Indizes in diesem Artikel

SDAX 18 553,07 0,27%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 32
09.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 32: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
08.08.26 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX fester erwartet -- DAX vorbörslich in Grün -- Asiens Börsen mehrheitlich leichter
Der heimische Aktienmarkt dürfte sich vor dem Wochenende freundlich präsentieren. Der deutsche Leitindex wird mit Gewinnen erwartet. Die Börsen in Fernost zeigen sich am Freitag überwiegend schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen