TeamViewer Aktie
WKN DE: A2YN90 / ISIN: DE000A2YN900
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12.08.2026 16:00:32
Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX verbucht am Nachmittag Abschläge
Der SDAX sinkt im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,04 Prozent auf 18 563,41 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 90,126 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 18 571,58 Zählern und damit 0,002 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (18 571,14 Punkte).
Der SDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 18 626,68 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 18 510,87 Punkten lag.
So bewegt sich der SDAX im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn verzeichnet der SDAX bislang ein Minus von 0,732 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, wurde der SDAX auf 18 128,23 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 12.05.2026, wies der SDAX einen Stand von 18 097,33 Punkten auf. Der SDAX wurde vor einem Jahr, am 12.08.2025, mit 17 149,49 Punkten bewertet.
Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 6,96 Prozent zu Buche. Bei 19 325,96 Punkten markierte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 15 733,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
SDAX-Top-Flop-Liste
Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell LPKF Laser Electronics (+ 8,65 Prozent auf 16,95 EUR), SMA Solar (+ 3,80 Prozent auf 57,30 EUR), Medios (+ 3,41 Prozent auf 11,52 EUR), Basler (+ 3,05 Prozent auf 23,65 EUR) und Springer Nature (+ 2,25 Prozent auf 20,45 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind derweil SCHOTT Pharma (-5,58 Prozent auf 21,15 EUR), PNE (-4,77 Prozent auf 7,58 EUR), CANCOM SE (-3,77 Prozent auf 21,70 EUR), TeamViewer (-3,18 Prozent auf 6,39 EUR) und Carl Zeiss Meditec (-3,09 Prozent auf 30,12 EUR).
SDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Im SDAX sticht die PNE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 456 762 Aktien gehandelt. Die Springer Nature-Aktie weist im SDAX mit 4,057 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Dieses KGV weisen die SDAX-Mitglieder auf
Unter den SDAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 2,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die HAMBORNER REIT-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,66 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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