Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX verbucht letztendlich Abschläge

Der SDAX tendierte im XETRA-Handel schlussendlich um 0,95 Prozent schwächer bei 16 564,78 Punkten. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 85,009 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,056 Prozent auf 16 733,45 Punkte an der Kurstafel, nach 16 724,07 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 16 512,32 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 16 890,57 Punkten verzeichnete.

SDAX-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, bei 17 232,69 Punkten. Der SDAX wies vor drei Monaten, am 07.01.2026, einen Stand von 18 002,30 Punkten auf. Der SDAX erreichte vor einem Jahr, am 07.04.2025, den Stand von 13 935,97 Punkten.

Der Index sank seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4,56 Prozent. 18 480,20 Punkte markierten den Höchststand des SDAX im laufenden Jahr. 15 733,78 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im SDAX

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell FRIEDRICH VORWERK (+ 3,20 Prozent auf 67,80 EUR), Siltronic (+ 2,72 Prozent auf 54,70 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2,17 Prozent auf 51,70 EUR), MBB SE (+ 1,76 Prozent auf 173,00 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 1,38 Prozent auf 44,08 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind hingegen Dermapharm (-8,78 Prozent auf 43,10 EUR), adesso SE (-6,88 Prozent auf 55,50 EUR), NORMA Group SE (-6,53 Prozent auf 14,02 EUR), Gerresheimer (-5,39 Prozent auf 17,56 EUR) und Verve Group (-5,21 Prozent auf 1,35 EUR).

SDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im SDAX ist die EVOTEC SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 712 984 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie hat im SDAX mit 4,175 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Titel im Fokus

Die Mutares-Aktie weist mit 3,75 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX auf. Mit 8,94 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Mutares-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at