Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX verbucht mittags Abschläge

Der SDAX zeigt sich heute mit negativen Notierungen.

Um 12:09 Uhr bewegt sich der SDAX im XETRA-Handel 0,80 Prozent schwächer bei 17 948,79 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 94,958 Mrd. Euro. In den Donnerstagshandel ging der SDAX 0,030 Prozent tiefer bei 18 087,66 Punkten, nach 18 093,03 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 18 087,66 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 17 926,38 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SDAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SDAX bislang Gewinne von 0,220 Prozent. Vor einem Monat, am 19.01.2026, wies der SDAX einen Stand von 18 010,89 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 19.11.2025, stand der SDAX noch bei 15 955,60 Punkten. Der SDAX wies vor einem Jahr, am 19.02.2025, einen Stand von 14 892,66 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3,42 Prozent aufwärts. Bei 18 480,20 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Bei 17 174,39 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im SDAX

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell Verve Group (+ 4,72 Prozent auf 1,35 EUR), Ottobock (+ 4,64 Prozent auf 57,55 EUR), secunet Security Networks (+ 3,13 Prozent auf 197,60 EUR), PVA TePla (+ 1,76 Prozent auf 25,50 EUR) und Hypoport SE (+ 1,56 Prozent auf 84,50 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind hingegen PNE (-3,62 Prozent auf 8,79 EUR), FRIEDRICH VORWERK (-3,60 Prozent auf 83,00 EUR), SMA Solar (-3,38 Prozent auf 33,20 EUR), Dürr (-2,99 Prozent auf 24,35 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-2,65 Prozent auf 48,58 EUR).

Die meistgehandelten SDAX-Aktien

Die HelloFresh-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 196 218 Aktien gehandelt. Die Schaeffler-Aktie weist im SDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 10,006 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Aktien im Fokus

Unter den SDAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 4,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,73 Prozent bei der Mutares-Aktie an.

