KWS SAAT Aktie

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WKN: 707400 / ISIN: DE0007074007

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Marktbericht 20.08.2026 09:28:41

Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX verbucht zum Handelsstart Abschläge

Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX verbucht zum Handelsstart Abschläge

Der SDAX setzt heute nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Am Donnerstag notiert der SDAX um 09:10 Uhr via XETRA 0,19 Prozent schwächer bei 18 498,83 Punkten. Damit sind die im SDAX enthaltenen Werte 93,947 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,163 Prozent auf 18 564,31 Punkte an der Kurstafel, nach 18 534,04 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 18 564,31 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 18 498,83 Einheiten.

SDAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn gab der SDAX bereits um 0,883 Prozent nach. Vor einem Monat, am 20.07.2026, wies der SDAX einen Stand von 18 283,65 Punkten auf. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 20.05.2026, einen Stand von 18 517,30 Punkten. Der SDAX wies vor einem Jahr, am 20.08.2025, einen Stand von 17 015,45 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 6,59 Prozent aufwärts. Bei 19 325,96 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Bei 15 733,78 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

SDAX-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell OHB SE (+ 3,61 Prozent auf 244,00 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 1,29 Prozent auf 62,85 EUR), PVA TePla (+ 1,24 Prozent auf 29,36 EUR), FRIEDRICH VORWERK (+ 1,11 Prozent auf 68,25 EUR) und PATRIZIA SE (+ 1,08 Prozent auf 7,49 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen derweil KWS SAAT SE (-2,59 Prozent auf 71,40 EUR), NORMA Group SE (-2,20 Prozent auf 20,00 EUR), Ströer SE (-2,19 Prozent auf 39,38 EUR), pbb (-1,52 Prozent auf 3,36 EUR) und Einhell Germany vz (-1,37 Prozent auf 71,80 EUR).

SDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die HelloFresh-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 213 706 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 5,247 Mrd. Euro weist die OHB SE-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die SDAX-Titel auf

Die Mutares-Aktie verzeichnet mit 2,34 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Mit 7,74 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der HAMBORNER REIT-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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11.08.26 PATRIZIA Buy Warburg Research
27.07.26 PATRIZIA Buy Deutsche Bank AG
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Aktien in diesem Artikel

Einhell Germany AG Vorz-Inhaber-Akt 73,30 0,27% Einhell Germany AG Vorz-Inhaber-Akt
FRIEDRICH VORWERK 68,55 1,86% FRIEDRICH VORWERK
HAMBORNER REIT 4,30 -0,23% HAMBORNER REIT
HelloFresh 2,87 -2,85% HelloFresh
KWS SAAT SE & Co. KGaA 72,80 0,14% KWS SAAT SE & Co. KGaA
Mutares 26,60 -1,30% Mutares
NORMA Group SE 19,98 -2,06% NORMA Group SE
OHB SE 228,50 -4,59% OHB SE
PATRIZIA SE 7,53 2,45% PATRIZIA SE
pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank) 3,36 -2,44% pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)
PVA TePla AG 29,30 0,83% PVA TePla AG
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 63,10 1,37% Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
Ströer SE & Co. KGaA 38,76 -3,20% Ströer SE & Co. KGaA

Indizes in diesem Artikel

SDAX 18 497,60 -0,20%

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