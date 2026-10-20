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Marktbericht 20.10.2026 09:28:50

Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX verbucht zum Handelsstart Abschläge

Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX verbucht zum Handelsstart Abschläge

Der SDAX notiert am zweiten Tag der Woche trotz positivem Vortag im Minus.

Um 09:11 Uhr fällt der SDAX im XETRA-Handel um 0,45 Prozent auf 18 128,55 Punkte zurück. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 90,124 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,301 Prozent auf 18 155,33 Punkte an der Kurstafel, nach 18 210,22 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SDAX lag am Dienstag bei 18 127,60 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 18 172,32 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, wies der SDAX 18 106,55 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 20.07.2026, notierte der SDAX bei 18 283,65 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.10.2025, erreichte der SDAX einen Wert von 17 100,59 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 4,45 Prozent. Aktuell liegt der SDAX bei einem Jahreshoch von 19 325,96 Punkten. Bei 15 733,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

SDAX-Gewinner und -Verlierer

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen aktuell tonies (+ 2,28 Prozent auf 13,44 EUR), OHB SE (+ 2,11 Prozent auf 203,00 EUR), Springer Nature (+ 1,68 Prozent auf 21,15 EUR), STO SE (+ 1,55 Prozent auf 105,00 EUR) und TeamViewer (+ 1,21 Prozent auf 7,10 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen hingegen SMA Solar (-5,87 Prozent auf 52,15 EUR), Basler (-4,02 Prozent auf 20,30 EUR), LPKF Laser Electronics (-3,48 Prozent auf 11,10 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-3,25 Prozent auf 27,98 EUR) und SFC Energy (-2,77 Prozent auf 17,54 EUR).

Blick in den SDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die EVOTEC SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 55 709 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie weist im SDAX mit 5,001 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der SDAX-Werte

Die Mutares-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Die HAMBORNER REIT-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,68 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Analysen zu SDAX-Aktien
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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Aktien in diesem Artikel

1&1 AG 23,85 1,27% 1&1 AG
Basler AG 20,80 -0,48% Basler AG
EVOTEC SE 2,76 6,06% EVOTEC SE
HAMBORNER REIT 4,10 0,74% HAMBORNER REIT
KWS SAAT SE & Co. KGaA 68,10 0,59% KWS SAAT SE & Co. KGaA
LPKF Laser & Electronics AG 11,25 -1,75% LPKF Laser & Electronics AG
Mutares 26,25 5,21% Mutares
OHB SE 194,00 -5,60% OHB SE
SFC Energy AG 17,42 -2,57% SFC Energy AG
SMA Solar AG 51,75 -7,09% SMA Solar AG
Springer Nature 20,45 -1,21% Springer Nature
STO SE & Co. KGaA 101,40 -1,74% STO SE & Co. KGaA
TeamViewer 7,07 1,29% TeamViewer
tonies 14,08 8,14% tonies
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 27,00 -6,32% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

Indizes in diesem Artikel

SDAX 18 183,22 -0,15%

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