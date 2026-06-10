Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX verliert zum Handelsstart

Am Mittwoch tendiert der SDAX um 09:11 Uhr via XETRA 0,23 Prozent tiefer bei 17 984,18 Punkten. Die SDAX-Mitglieder sind damit 90,023 Mrd. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der SDAX 0,028 Prozent höher bei 18 030,00 Punkten, nach 18 024,89 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 17 984,18 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18 051,95 Punkten verzeichnete.

SDAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SDAX bislang Verluste von 1,50 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, lag der SDAX bei 18 628,53 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.03.2026, wies der SDAX einen Stand von 17 316,11 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 10.06.2025, wies der SDAX 17 071,83 Punkte auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 3,62 Prozent. Bei 19 325,96 Punkten erreichte der SDAX bislang ein Jahreshoch. 15 733,78 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im SDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen aktuell Fielmann (+ 5,06 Prozent auf 43,60 EUR), KWS SAAT SE (+ 3,22 Prozent auf 70,60 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (+ 2,87 Prozent auf 1,40 EUR), PATRIZIA SE (+ 2,38 Prozent auf 7,73 EUR) und pbb (+ 1,79 Prozent auf 3,42 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind hingegen Hypoport SE (-5,23 Prozent auf 72,55 EUR), Siltronic (-4,55 Prozent auf 85,05 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-3,16 Prozent auf 88,95 EUR), Verve Group (-2,58 Prozent auf 1,58 EUR) und TeamViewer (-2,44 Prozent auf 5,60 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im SDAX sticht die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 48 973 Aktien gehandelt. Im SDAX weist die 1&1-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,413 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

SDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

2026 verzeichnet die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Die Mutares-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,81 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at