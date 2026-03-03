Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX verliert zum Start

Um 09:13 Uhr bewegt sich der SDAX im XETRA-Handel 2,19 Prozent schwächer bei 17 473,48 Punkten. Insgesamt kommt der SDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 96,370 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 17 589,85 Zählern und damit 1,54 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (17 865,52 Punkte).

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 17 589,85 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 17 465,35 Punkten.

SDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 03.02.2026, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 18 004,12 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 03.12.2025, lag der SDAX bei 16 581,23 Punkten. Der SDAX wies vor einem Jahr, am 03.03.2025, einen Wert von 15 223,99 Punkten auf.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,679 Prozent. Bei 18 480,20 Punkten erreichte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 17 174,39 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell SMA Solar (+ 8,31 Prozent auf 32,34 EUR), Klöckner (+ 0,00 Prozent auf 11,00 EUR), MBB SE (+ 0,00 Prozent auf 206,00 EUR), Nagarro SE (-0,10 Prozent auf 51,20 EUR) und secunet Security Networks (-0,11 Prozent auf 189,80 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen derweil Schaeffler (-15,08 Prozent auf 8,56 EUR), Elmos Semiconductor (-5,38 Prozent auf 144,20 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-4,15 Prozent auf 26,78 EUR), Salzgitter (-3,42 Prozent auf 50,90 EUR) und Dürr (-3,39 Prozent auf 22,80 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im SDAX

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Schaeffler-Aktie. 584 155 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Schaeffler-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 9,789 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der SDAX-Mitglieder

Unter den SDAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 4,14 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Mutares-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,32 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at