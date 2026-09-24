Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX zeigt sich zum Handelsende leichter

Der SDAX bewegte sich im XETRA-Handel letztendlich um 1,52 Prozent tiefer bei 18 067,72 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 92,991 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,235 Prozent leichter bei 18 302,56 Punkten in den Handel, nach 18 345,72 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SDAX betrug 18 302,56 Punkte, das Tagestief hingegen 18 067,72 Zähler.

So entwickelt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche fiel der SDAX bereits um 0,632 Prozent zurück. Der SDAX lag vor einem Monat, am 24.08.2026, bei 18 437,38 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.06.2026, verzeichnete der SDAX einen Stand von 17 963,71 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.09.2025, wies der SDAX einen Stand von 17 024,23 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 4,10 Prozent. Bei 19 325,96 Punkten markierte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 15 733,78 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im SDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit Medios (+ 7,60 Prozent auf 10,76 EUR), Shelly (+ 4,04 Prozent auf 67,00 EUR), Springer Nature (+ 3,48) Prozent auf 20,80 EUR), SCHOTT Pharma (+ 3,36 Prozent auf 24,60 EUR) und Carl Zeiss Meditec (+ 2,80 Prozent auf 31,54 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind hingegen secunet Security Networks (-8,67 Prozent auf 226,50 EUR), LPKF Laser Electronics (-8,23 Prozent auf 14,50 EUR), Basler (-6,28 Prozent auf 23,15 EUR), HelloFresh (-6,15 Prozent auf 2,53 EUR) und Vincorion (-4,84 Prozent auf 17,59 EUR).

Die teuersten Unternehmen im SDAX

Die HelloFresh-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 019 874 Aktien gehandelt. Im SDAX weist die 1&1-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,229 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2,16 zu Buche schlagen. Die HAMBORNER REIT-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,25 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at