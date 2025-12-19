Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX zeigt sich zum Start des Freitagshandels leichter

Der SDAX fällt nach den Gewinnen vom Vortag heute in die Verlustzone.

Um 09:11 Uhr fällt der SDAX im XETRA-Handel um 0,36 Prozent auf 16 715,00 Punkte. An der Börse sind die im SDAX enthaltenen Werte damit 82,598 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Abschlag von 0,159 Prozent auf 16 748,52 Punkte an der Kurstafel, nach 16 775,15 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 16 751,00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 16 704,89 Punkten lag.

So entwickelt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verlor der SDAX bereits um 1,15 Prozent. Der SDAX lag noch vor einem Monat, am 19.11.2025, bei 15 955,60 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.09.2025, lag der SDAX bei 16 942,67 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.12.2024, wies der SDAX 13 591,62 Punkte auf.

Auf Jahressicht 2025 ging es für den Index bereits um 20,36 Prozent nach oben. Bei 18 206,72 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SDAX. 13 183,63 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

SDAX-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen aktuell 1&1 (+ 1,27 Prozent auf 23,90 EUR), DEUTZ (+ 1,14 Prozent auf 8,43 EUR), Siltronic (+ 0,52 Prozent auf 46,42 EUR), MBB SE (+ 0,51 Prozent auf 199,00 EUR) und thyssenkrupp nucera (+ 0,39 Prozent auf 9,02 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen hingegen Formycon (-1,47 Prozent auf 23,50 EUR), CANCOM SE (-1,41 Prozent auf 27,90 EUR), HORNBACH (-1,40 Prozent auf 84,50 EUR), NORMA Group SE (-1,13 Prozent auf 14,06 EUR) und Springer Nature (-1,09 Prozent auf 18,12 EUR).

Die teuersten SDAX-Konzerne

Im SDAX ist die Schaeffler-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 40 246 Aktien gehandelt. Die Schaeffler-Aktie hat im SDAX mit 7,186 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,03 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die HAMBORNER REIT-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,10 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at