Angespannte Stimmung in Frankfurt: So bewegt sich der MDAX am Mittag

Am Donnerstag gibt der MDAX um 12:09 Uhr via XETRA um 1,79 Prozent auf 28 305,24 Punkte nach. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 335,932 Mrd. Euro wert. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,740 Prozent auf 28 608,15 Punkte an der Kurstafel, nach 28 821,32 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte heute sein Tagestief bei 28 123,09 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 28 608,15 Punkten lag.

So entwickelt sich der MDAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den MDAX bereits um 3,76 Prozent nach oben. Der MDAX verzeichnete vor einem Monat, am 26.02.2026, den Stand von 31 452,62 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, den Wert von 30 302,78 Punkten. Der MDAX erreichte vor einem Jahr, am 26.03.2025, einen Stand von 28 864,48 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 sank der Index bereits um 8,63 Prozent. Bei 32 383,56 Punkten verzeichnete der MDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 26 803,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die Tops und Flops im MDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich aktuell Delivery Hero (+ 1,64 Prozent auf 16,10 EUR), Evonik (+ 1,57 Prozent auf 15,56 EUR), WACKER CHEMIE (+ 1,00 Prozent auf 81,15 EUR), Ströer SE (+ 0,67 Prozent auf 30,20 EUR) und Fraport (+ 0,40 Prozent auf 75,80 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen derweil RENK (-6,33 Prozent auf 49,05 EUR), DEUTZ (-5,55 Prozent auf 8,52 EUR), Aurubis (-5,26 Prozent auf 147,60 EUR), thyssenkrupp (-4,86 Prozent auf 7,88 EUR) und Salzgitter (-4,48 Prozent auf 36,24 EUR).

MDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Lufthansa-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 680 079 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie dominiert den MDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 33,069 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder im Fokus

Unter den MDAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Aroundtown SA-Aktie mit 4,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die freenet-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,86 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at