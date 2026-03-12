SMA Solar Aktie
WKN DE: A0DJ6J / ISIN: DE000A0DJ6J9
|TecDAX-Kursverlauf
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12.03.2026 15:58:55
Angespannte Stimmung in Frankfurt: So bewegt sich der TecDAX nachmittags
Am Donnerstag geht es im TecDAX um 15:41 Uhr via XETRA um 0,70 Prozent auf 3 574,13 Punkte nach unten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 548,427 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,300 Prozent auf 3 588,65 Punkte an der Kurstafel, nach 3 599,45 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 3 614,37 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 3 566,40 Punkten.
TecDAX-Jahreshoch und -Jahrestief
Seit Beginn der Woche verzeichnet der TecDAX bislang Gewinne von 1,27 Prozent. Vor einem Monat, am 12.02.2026, wies der TecDAX einen Wert von 3 608,52 Punkten auf. Der TecDAX stand noch vor drei Monaten, am 12.12.2025, bei 3 552,44 Punkten. Der TecDAX erreichte vor einem Jahr, am 12.03.2025, einen Stand von 3 739,84 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 fiel der Index bereits um 1,38 Prozent zurück. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 3 858,70 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 510,62 Punkte.
Das sind die Tops und Flops im TecDAX
Die Top-Aktien im TecDAX sind derzeit HENSOLDT (+ 3,81 Prozent auf 79,10 EUR), Nemetschek SE (+ 3,50 Prozent auf 69,55 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 3,40 Prozent auf 57,85 EUR), ATOSS Software (+ 2,39 Prozent auf 85,80 EUR) und IONOS (+ 1,98 Prozent auf 23,15 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen hingegen Infineon (-4,14 Prozent auf 39,83 EUR), Elmos Semiconductor (-3,39 Prozent auf 136,60 EUR), QIAGEN (-2,75 Prozent auf 35,15 EUR), SMA Solar (-2,51 Prozent auf 32,64 EUR) und Sartorius vz (-2,34 Prozent auf 217,40 EUR) unter Druck.
Die teuersten Konzerne im TecDAX
Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 173 390 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 193,160 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
KGV und Dividende der TecDAX-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,33 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,70 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.at
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