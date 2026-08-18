TeamViewer Aktie
WKN DE: A2YN90 / ISIN: DE000A2YN900
|TecDAX-Kursverlauf
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18.08.2026 15:58:51
Angespannte Stimmung in Frankfurt: So bewegt sich der TecDAX nachmittags
Am Dienstag geht es im TecDAX um 15:42 Uhr via XETRA um 0,24 Prozent auf 4 083,54 Punkte nach unten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 568,579 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,410 Prozent auf 4 076,44 Punkte an der Kurstafel, nach 4 093,24 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 4 084,21 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 4 063,03 Punkten.
TecDAX-Jahreshoch und -Jahrestief
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, mit 3 770,35 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 18.05.2026, wies der TecDAX einen Wert von 3 864,46 Punkten auf. Der TecDAX stand noch vor einem Jahr, am 18.08.2025, bei 3 775,71 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 12,67 Prozent aufwärts. Das TecDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 4 284,41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Zählern erreicht.
TecDAX-Aufsteiger und -Absteiger
Die Top-Aktien im TecDAX sind derzeit VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 5,57 Prozent auf 32,20 EUR), Nemetschek SE (+ 3,96 Prozent auf 62,95 EUR), TeamViewer (+ 2,52 Prozent auf 6,72 EUR), ATOSS Software (+ 2,44 Prozent auf 92,20 EUR) und SAP SE (+ 2,13 Prozent auf 183,40 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen hingegen AIXTRON SE (-6,92 Prozent auf 39,26 EUR), Siltronic (-6,68 Prozent auf 83,80 EUR), Infineon (-5,45 Prozent auf 58,59 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-5,32 Prozent auf 80,15 EUR) und Elmos Semiconductor (-5,05 Prozent auf 146,60 EUR).
TecDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 1 974 051 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im TecDAX mit 207,918 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Titel im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 6,48 erwartet. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,63 Prozent bei der freenet-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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