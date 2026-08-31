Aroundtown Aktie
WKN DE: A2DW8Z / ISIN: LU1673108939
|Index im Fokus
|
31.08.2026 12:26:50
Angespannte Stimmung in Frankfurt: So entwickelt sich der MDAX am Montagmittag
Der MDAX notiert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,38 Prozent schwächer bei 32 904,29 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 365,753 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,365 Prozent auf 32 909,22 Punkte an der Kurstafel, nach 33 029,91 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der MDAX bei 32 936,00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 32 829,78 Punkten.
MDAX-Entwicklung im Jahresverlauf
Der MDAX erreichte am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2026, einen Stand von 31 980,52 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, wurde der MDAX mit 33 352,83 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, bei 30 286,90 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 6,21 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 26 803,25 Punkten.
Das sind die Tops und Flops im MDAX
Die stärksten Aktien im MDAX sind derzeit LANXESS (+ 4,21 Prozent auf 15,10 EUR), AUMOVIO (+ 1,80 Prozent auf 36,75 EUR), Schaeffler (+ 1,59 Prozent auf 7,65 EUR), Evonik (+ 1,44 Prozent auf 19,06 EUR) und TRATON (+ 1,43 Prozent auf 38,32 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen hingegen Aroundtown SA (-3,80 Prozent auf 1,90 EUR), TAG Immobilien (-2,74 Prozent auf 12,76 EUR), LEG Immobilien (-2,35 Prozent auf 49,02 EUR), Sartorius vz (-2,21 Prozent auf 247,90 EUR) und KION GROUP (-1,95 Prozent auf 44,20 EUR) unter Druck.
MDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Im MDAX sticht die Aroundtown SA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 137 569 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX weist die Porsche vz-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 41,031 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder im Blick
Die Porsche Automobil-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,35 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Aroundtown SA
Analysen zu thyssenkrupp AG
|21.08.26
|thyssenkrupp Kaufen
|DZ BANK
|14.08.26
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.26
|thyssenkrupp Kaufen
|DZ BANK
|14.08.26
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.26
|thyssenkrupp Kaufen
|DZ BANK
|14.08.26
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|17.06.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.05.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|17.04.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|23.02.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|12.02.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|14.08.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.06.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.05.26
|thyssenkrupp Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Aroundtown SA
|1,91
|-3,49%
|AUMOVIO
|36,75
|2,23%
|Evonik AG
|19,01
|1,49%
|freenet AG
|24,36
|-0,57%
|KION GROUP AG
|44,08
|-1,59%
|LANXESS AG
|14,86
|1,92%
|LEG Immobilien
|49,02
|-2,06%
|Porsche Automobil Holding SE
|28,50
|-0,49%
|Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|45,42
|-0,44%
|Sartorius AG Vz.
|248,20
|-1,63%
|Schaeffler AG
|7,41
|-1,07%
|TAG Immobilien AG
|12,63
|-3,44%
|thyssenkrupp AG
|14,43
|-1,54%
|TRATON
|38,22
|1,06%
Indizes in diesem Artikel
|MDAX
|32 724,55
|-0,92%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZinssorgen im Fokus: ATX schließt nach Rekordhoch leichter -- DAX zum Handelsende in Rot -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt gab am Montag leicht nach. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich ebenfalls mit Verlusten. Die asiatischen Börsen bewegten sich am Montag mehrheitlich nach unten.