Aroundtown Aktie

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WKN DE: A2DW8Z / ISIN: LU1673108939

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Index im Fokus 31.08.2026 12:26:50

Angespannte Stimmung in Frankfurt: So entwickelt sich der MDAX am Montagmittag

Angespannte Stimmung in Frankfurt: So entwickelt sich der MDAX am Montagmittag

Der MDAX notiert am ersten Tag der Woche im negativen Bereich.

Der MDAX notiert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,38 Prozent schwächer bei 32 904,29 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 365,753 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,365 Prozent auf 32 909,22 Punkte an der Kurstafel, nach 33 029,91 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der MDAX bei 32 936,00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 32 829,78 Punkten.

MDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Der MDAX erreichte am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2026, einen Stand von 31 980,52 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, wurde der MDAX mit 33 352,83 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, bei 30 286,90 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 6,21 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 26 803,25 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im MDAX

Die stärksten Aktien im MDAX sind derzeit LANXESS (+ 4,21 Prozent auf 15,10 EUR), AUMOVIO (+ 1,80 Prozent auf 36,75 EUR), Schaeffler (+ 1,59 Prozent auf 7,65 EUR), Evonik (+ 1,44 Prozent auf 19,06 EUR) und TRATON (+ 1,43 Prozent auf 38,32 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen hingegen Aroundtown SA (-3,80 Prozent auf 1,90 EUR), TAG Immobilien (-2,74 Prozent auf 12,76 EUR), LEG Immobilien (-2,35 Prozent auf 49,02 EUR), Sartorius vz (-2,21 Prozent auf 247,90 EUR) und KION GROUP (-1,95 Prozent auf 44,20 EUR) unter Druck.

MDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im MDAX sticht die Aroundtown SA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 137 569 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX weist die Porsche vz-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 41,031 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder im Blick

Die Porsche Automobil-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,35 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Historische Kursdaten
Die Tops und Flops im MDAX?
Dividendentermine der MDAX-Unternehmen

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

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14.08.26 thyssenkrupp Neutral JP Morgan Chase & Co.
13.08.26 thyssenkrupp Neutral JP Morgan Chase & Co.
13.08.26 thyssenkrupp Buy Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel

Aroundtown SA 1,91 -3,49% Aroundtown SA
AUMOVIO 36,75 2,23% AUMOVIO
Evonik AG 19,01 1,49% Evonik AG
freenet AG 24,36 -0,57% freenet AG
KION GROUP AG 44,08 -1,59% KION GROUP AG
LANXESS AG 14,86 1,92% LANXESS AG
LEG Immobilien 49,02 -2,06% LEG Immobilien
Porsche Automobil Holding SE 28,50 -0,49% Porsche Automobil Holding SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 45,42 -0,44% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
Sartorius AG Vz. 248,20 -1,63% Sartorius AG Vz.
Schaeffler AG 7,41 -1,07% Schaeffler AG
TAG Immobilien AG 12,63 -3,44% TAG Immobilien AG
thyssenkrupp AG 14,43 -1,54% thyssenkrupp AG
TRATON 38,22 1,06% TRATON

Indizes in diesem Artikel

MDAX 32 724,55 -0,92%

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