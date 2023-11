Angespannte Stimmung in Frankfurt: So performt der LUS-DAX aktuell

In Frankfurt ist derzeit ein stabiler Handel zu beobachten.

Am Freitag bewegt sich der LUS-DAX um 15:57 Uhr via XETRA 0,07 Prozent tiefer bei 15 208,50 Punkten.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 15 267,50 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 15 148,00 Zählern.

So bewegt sich der LUS-DAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Vor einem Monat, am 03.10.2023, stand der LUS-DAX noch bei 15 059,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.08.2023, bewegte sich der LUS-DAX bei 15 901,00 Punkten. Der LUS-DAX wies vor einem Jahr, am 03.11.2022, einen Stand von 13 121,00 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2023 kletterte der Index bereits um 8,20 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 18 246,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 869,50 Zählern registriert.

LUS-DAX-Gewinner und -Verlierer

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Siemens Energy (+ 11,11 Prozent auf 9,76 EUR), Zalando (+ 7,86 Prozent auf 22,50 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 6,86 Prozent auf 24,30 EUR), Sartorius vz (+ 5,19 Prozent auf 261,40 EUR) und Porsche (+ 4,43 Prozent auf 90,52 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX hingegen Hannover Rück (-4,02 Prozent auf 202,70 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,93 Prozent auf 371,70 EUR), Allianz (-1,72 Prozent auf 219,75 EUR), Rheinmetall (-1,66 Prozent auf 267,00 EUR) und Fresenius SE (-1,44 Prozent auf 25,35 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im LUS-DAX ist die Siemens Energy-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 9 574 865 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im LUS-DAX mit einer Marktkapitalisierung von 149,511 Mrd. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,56 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index bietet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 8,93 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at