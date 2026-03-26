Angespannte Stimmung in Frankfurt: So performt der SDAX am Nachmittag

Um 15:41 Uhr bewegt sich der SDAX im XETRA-Handel 0,92 Prozent schwächer bei 16 749,16 Punkten. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 83,933 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,411 Prozent auf 16 835,91 Punkte an der Kurstafel, nach 16 905,40 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 16 835,91 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 16 500,23 Punkten verzeichnete.

SDAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den SDAX bereits um 5,52 Prozent aufwärts. Der SDAX lag vor einem Monat, am 26.02.2026, bei 18 079,94 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Der SDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, den Wert von 16 806,75 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.03.2025, wies der SDAX 16 089,50 Punkte auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 3,49 Prozent nach unten. Bei 18 480,20 Punkten schaffte es der SDAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 15 733,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Heutige Tops und Flops im SDAX

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell SMA Solar (+ 6,42 Prozent auf 43,42 EUR), ProSiebenSat1 Media SE (+ 6,15 Prozent auf 4,18 EUR), Eckert Ziegler (+ 5,29 Prozent auf 14,92 EUR), CANCOM SE (+ 5,10 Prozent auf 22,65 EUR) und Dermapharm (+ 3,52 Prozent auf 44,15 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen derweil KSB SE (-15,04 Prozent auf 994,00 EUR), Kontron (-12,12 Prozent auf 18,28 EUR), Medios (-10,88 Prozent auf 12,12 EUR), JOST Werke (-5,09 Prozent auf 54,10 EUR) und CEWE Stiftung (-4,65 Prozent auf 92,30 EUR) unter Druck.

SDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Kontron-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 1 374 830 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SDAX macht die 1&1-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,130 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder im Fokus

Die TeamViewer-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,68 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at