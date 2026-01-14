Angespannte Stimmung in Frankfurt: So steht der DAX am Nachmittag

Am Mittwoch geht es im DAX um 15:42 Uhr via XETRA um 0,45 Prozent auf 25 306,79 Punkte abwärts. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,180 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,036 Prozent auf 25 429,75 Punkte an der Kurstafel, nach 25 420,66 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 25 285,02 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 25 461,36 Einheiten.

So bewegt sich der DAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der DAX bislang Gewinne von 0,231 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, verzeichnete der DAX einen Wert von 24 186,49 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.10.2025, wies der DAX einen Stand von 24 236,94 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 14.01.2025, wurde der DAX mit 20 271,33 Punkten gehandelt.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im DAX

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich aktuell Bayer (+ 5,87 Prozent auf 41,23 EUR), BMW (+ 2,60 Prozent auf 90,76 EUR), Daimler Truck (+ 2,41 Prozent auf 41,30 EUR), Brenntag SE (+ 2,38 Prozent auf 51,68 EUR) und RWE (+ 2,13 Prozent auf 49,28 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind derweil Fresenius Medical Care (FMC) St (-4,04 Prozent auf 37,75 EUR), Infineon (-2,74 Prozent auf 41,37 EUR), Vonovia SE (-2,53 Prozent auf 24,65 EUR), Siemens Energy (-1,92 Prozent auf 127,85 EUR) und Zalando (-1,90 Prozent auf 25,88 EUR).

Die teuersten DAX-Konzerne

Im DAX ist die Bayer-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3 372 312 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 242,633 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,44 erwartet. Mit 6,16 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie zu erwarten.

