Angespannte Stimmung in Frankfurt: So steht der DAX mittags

Um 12:10 Uhr notiert der DAX im XETRA-Handel 0,17 Prozent leichter bei 16 875,38 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 1,719 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 16 834,13 Zählern und damit 0,412 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (16 903,76 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 16 825,43 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 16 880,24 Zählern.

DAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den DAX bereits um 0,295 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, erreichte der DAX einen Wert von 16 751,64 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.11.2023, wurde der DAX auf 14 923,27 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 01.02.2023, wurde der DAX mit einer Bewertung von 15 180,74 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 0,632 Prozent aufwärts. Bei 16 999,58 Punkten erreichte der DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,02 Zählern erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im DAX

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich aktuell Deutsche Bank (+ 4,07 Prozent auf 12,52 EUR), Rheinmetall (+ 1,42 Prozent auf 329,40 EUR), BMW (+ 0,76 Prozent auf 97,52 EUR), Infineon (+ 0,70 Prozent auf 33,98 EUR) und Siemens Healthineers (+ 0,66 Prozent auf 52,20 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen derweil adidas (-5,92 Prozent auf 165,70 EUR), Continental (-1,23 Prozent auf 75,26 EUR), RWE (-1,19 Prozent auf 33,92 EUR), Covestro (-1,10 Prozent auf 48,54 EUR) und Brenntag SE (-1,07 Prozent auf 81,38 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 12 157 424 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im DAX mit 189,983 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der DAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,80 zu Buche schlagen. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,00 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at