Angespannte Stimmung in Frankfurt: So steht der LUS-DAX am Montagmittag
Der LUS-DAX fällt im XETRA-Handel um 12:23 Uhr um 0,20 Prozent auf 24 775,00 Punkte zurück.
Der LUS-DAX erreichte am Montag sein Tagestief bei 24 711,50 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 24 939,50 Punkten lag.
So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr
Vor einem Monat, am 09.01.2026, wurde der LUS-DAX mit 25 279,00 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, einen Stand von 23 781,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.02.2025, wurde der LUS-DAX mit 21 745,00 Punkten gehandelt.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 0,851 Prozent aufwärts. Bei 25 509,50 Punkten erreichte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 24 214,00 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Top- und Flop-Aktien im LUS-DAX
Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Commerzbank (+ 1,68 Prozent auf 34,58 EUR), Rheinmetall (+ 1,62 Prozent auf 1 630,50 EUR), Heidelberg Materials (+ 1,58 Prozent auf 218,80 EUR), SAP SE (+ 1,38 Prozent auf 173,58 EUR) und Scout24 (+ 1,35 Prozent auf 75,05 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich hingegen Fresenius Medical Care (FMC) St (-2,14 Prozent auf 39,77 EUR), Infineon (-1,90 Prozent auf 41,24 EUR), QIAGEN (-1,68 Prozent auf 42,45 EUR), Vonovia SE (-1,49 Prozent auf 24,41 EUR) und Brenntag SE (-1,30 Prozent auf 54,84 EUR).
Blick in den LUS-DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Im LUS-DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1 413 128 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 195,456 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.
KGV und Dividende der LUS-DAX-Mitglieder
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,32 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,19 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Aktien in diesem Artikel
|Beiersdorf AG
|103,35
|0,10%
|Brenntag SE
|55,30
|-0,61%
|Commerzbank
|34,60
|2,00%
|Deutsche Bank AG
|31,54
|0,32%
|Fresenius Medical Care (FMC) St.
|39,92
|-2,16%
|Heidelberg Materials
|219,10
|1,25%
|Infineon AG
|41,55
|-1,76%
|Porsche Automobil Holding SE
|35,46
|0,08%
|QIAGEN N.V.
|42,79
|-0,82%
|Rheinmetall AG
|1 634,00
|1,87%
|SAP SE
|173,26
|0,93%
|Scout24
|75,20
|1,90%
|Siemens AG
|253,85
|0,81%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|101,45
|0,55%
|Vonovia SE
|24,48
|-1,33%
Indizes in diesem Artikel
|L&S DAX Indikation
|24 846,00
|0,08%
