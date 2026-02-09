Fresenius Medical Care Aktie

LUS-DAX-Marktbericht 09.02.2026 12:27:00

Angespannte Stimmung in Frankfurt: So steht der LUS-DAX am Montagmittag

Am Montagmittag legen Anleger in Frankfurt eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Der LUS-DAX fällt im XETRA-Handel um 12:23 Uhr um 0,20 Prozent auf 24 775,00 Punkte zurück.

Der LUS-DAX erreichte am Montag sein Tagestief bei 24 711,50 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 24 939,50 Punkten lag.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 09.01.2026, wurde der LUS-DAX mit 25 279,00 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, einen Stand von 23 781,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.02.2025, wurde der LUS-DAX mit 21 745,00 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 0,851 Prozent aufwärts. Bei 25 509,50 Punkten erreichte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 24 214,00 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top- und Flop-Aktien im LUS-DAX

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Commerzbank (+ 1,68 Prozent auf 34,58 EUR), Rheinmetall (+ 1,62 Prozent auf 1 630,50 EUR), Heidelberg Materials (+ 1,58 Prozent auf 218,80 EUR), SAP SE (+ 1,38 Prozent auf 173,58 EUR) und Scout24 (+ 1,35 Prozent auf 75,05 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich hingegen Fresenius Medical Care (FMC) St (-2,14 Prozent auf 39,77 EUR), Infineon (-1,90 Prozent auf 41,24 EUR), QIAGEN (-1,68 Prozent auf 42,45 EUR), Vonovia SE (-1,49 Prozent auf 24,41 EUR) und Brenntag SE (-1,30 Prozent auf 54,84 EUR).

Blick in den LUS-DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im LUS-DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1 413 128 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 195,456 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,32 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,19 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Historische Kursdaten

03.02.26 Fresenius Medical Care Equal Weight Barclays Capital
02.02.26 Fresenius Medical Care Underperform Jefferies & Company Inc.
27.01.26 Fresenius Medical Care Equal Weight Barclays Capital
26.01.26 Fresenius Medical Care Hold Deutsche Bank AG
23.01.26 Fresenius Medical Care Underweight JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel

Beiersdorf AG 103,35 0,10% Beiersdorf AG
Brenntag SE 55,30 -0,61% Brenntag SE
Commerzbank 34,60 2,00% Commerzbank
Deutsche Bank AG 31,54 0,32% Deutsche Bank AG
Fresenius Medical Care (FMC) St. 39,92 -2,16% Fresenius Medical Care (FMC) St.
Heidelberg Materials 219,10 1,25% Heidelberg Materials
Infineon AG 41,55 -1,76% Infineon AG
Porsche Automobil Holding SE 35,46 0,08% Porsche Automobil Holding SE
QIAGEN N.V. 42,79 -0,82% QIAGEN N.V.
Rheinmetall AG 1 634,00 1,87% Rheinmetall AG
SAP SE 173,26 0,93% SAP SE
Scout24 75,20 1,90% Scout24
Siemens AG 253,85 0,81% Siemens AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 101,45 0,55% Volkswagen (VW) AG Vz.
Vonovia SE 24,48 -1,33% Vonovia SE

Indizes in diesem Artikel

L&S DAX Indikation 24 846,00 0,08%

