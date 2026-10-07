Siemens Healthineers Aktie
WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006
|Index-Bewegung
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07.10.2026 17:58:26
Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX beendet die Sitzung im Minus
Am Mittwoch fiel der TecDAX via XETRA zum Handelsende um 1,24 Prozent auf 4 048,25 Punkte zurück. Die TecDAX-Mitglieder sind damit 567,057 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,602 Prozent auf 4 074,56 Punkte an der Kurstafel, nach 4 099,22 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des TecDAX lag heute bei 4 080,93 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4 030,91 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der TecDAX seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche verzeichnet der TecDAX bislang Verluste von 1,06 Prozent. Der TecDAX verzeichnete vor einem Monat, am 07.09.2026, den Stand von 4 055,52 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.07.2026, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 832,85 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.10.2025, wurde der TecDAX mit 3 733,07 Punkten gehandelt.
Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 11,70 Prozent aufwärts. 4 284,41 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 322,31 Zähler.
TecDAX-Aufsteiger und -Absteiger
Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich derzeit Deutsche Telekom (+ 2,20 Prozent auf 26,99 EUR), freenet (+ 2,14 Prozent auf 22,94 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 2,12 Prozent auf 31,82 EUR), Eckert Ziegler (+ 1,50 Prozent auf 12,20 EUR) und Siemens Healthineers (+ 1,29 Prozent auf 38,56 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind derweil SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-9,34 Prozent auf 65,50 EUR), JENOPTIK (-6,05 Prozent auf 41,30 EUR), Infineon (-5,77 Prozent auf 60,95 EUR), HENSOLDT (-4,77 Prozent auf 75,14 EUR) und PVA TePla (-3,90 Prozent auf 34,02 EUR).
Die meistgehandelten TecDAX-Aktien
Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 4 636 184 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den TecDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 213,573 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der TecDAX-Titel im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,79 erwartet. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,02 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Carl Zeiss Meditec AG
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|Deutsche Telekom AG
|26,95
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|Eckert & Ziegler
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|-4,62%
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|38,34
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|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
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|TeamViewer
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Indizes in diesem Artikel
|TecDAX
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