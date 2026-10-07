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WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006

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Index-Bewegung 07.10.2026 17:58:26

Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX beendet die Sitzung im Minus

Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX beendet die Sitzung im Minus

Der TecDAX verlor heute an Boden.

Am Mittwoch fiel der TecDAX via XETRA zum Handelsende um 1,24 Prozent auf 4 048,25 Punkte zurück. Die TecDAX-Mitglieder sind damit 567,057 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,602 Prozent auf 4 074,56 Punkte an der Kurstafel, nach 4 099,22 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des TecDAX lag heute bei 4 080,93 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4 030,91 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der TecDAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der TecDAX bislang Verluste von 1,06 Prozent. Der TecDAX verzeichnete vor einem Monat, am 07.09.2026, den Stand von 4 055,52 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.07.2026, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 832,85 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.10.2025, wurde der TecDAX mit 3 733,07 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 11,70 Prozent aufwärts. 4 284,41 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 322,31 Zähler.

TecDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich derzeit Deutsche Telekom (+ 2,20 Prozent auf 26,99 EUR), freenet (+ 2,14 Prozent auf 22,94 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 2,12 Prozent auf 31,82 EUR), Eckert Ziegler (+ 1,50 Prozent auf 12,20 EUR) und Siemens Healthineers (+ 1,29 Prozent auf 38,56 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind derweil SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-9,34 Prozent auf 65,50 EUR), JENOPTIK (-6,05 Prozent auf 41,30 EUR), Infineon (-5,77 Prozent auf 60,95 EUR), HENSOLDT (-4,77 Prozent auf 75,14 EUR) und PVA TePla (-3,90 Prozent auf 34,02 EUR).

Die meistgehandelten TecDAX-Aktien

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 4 636 184 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den TecDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 213,573 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,79 erwartet. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,02 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen
Analysen zu TecDAX-Aktien
Alle TecDAX-Werte im Überblick

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Carl Zeiss Meditec AG 31,64 2,26% Carl Zeiss Meditec AG
Deutsche Telekom AG 26,95 1,85% Deutsche Telekom AG
Eckert & Ziegler 12,08 0,25% Eckert & Ziegler
freenet AG 22,88 1,78% freenet AG
HENSOLDT 75,14 -4,62% HENSOLDT
Infineon AG 61,08 -4,62% Infineon AG
JENOPTIK AG 41,18 -5,55% JENOPTIK AG
PVA TePla AG 33,84 -3,70% PVA TePla AG
SAP SE 187,46 0,17% SAP SE
Siemens Healthineers AG 38,34 1,37% Siemens Healthineers AG
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 66,40 -7,91% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
TeamViewer 6,67 -1,19% TeamViewer
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 25,12 -1,95% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

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TecDAX 4 048,53 -1,24%

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