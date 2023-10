Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX beginnt die Sitzung im Minus

Am Mittwoch tendiert der TecDAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,29 Prozent leichter bei 2 932,26 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 428,050 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0,089 Prozent schwächer bei 2 938,08 Punkten in den Handel, nach 2 940,70 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte heute sein Tagestief bei 2 927,22 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2 941,56 Punkten lag.

So bewegt sich der TecDAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den TecDAX bereits um 0,446 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 18.09.2023, wurde der TecDAX mit 3 056,51 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 18.07.2023, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 196,57 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.10.2022, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 2 800,55 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 ging es für den Index bereits um 0,884 Prozent nach oben. Der TecDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 350,46 Punkten. Bei 2 897,14 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im TecDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen aktuell TeamViewer (+ 1,68 Prozent auf 15,70 EUR), freenet (+ 0,79 Prozent auf 23,00 EUR), Nemetschek SE (+ 0,72 Prozent auf 64,48 EUR), United Internet (+ 0,48 Prozent auf 20,88 EUR) und ATOSS Software (+ 0,48 Prozent auf 210,00 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind hingegen AIXTRON SE (-3,32 Prozent auf 28,23 EUR), ADTRAN (-2,85 Prozent auf 7,49 USD), Nordex (-1,96 Prozent auf 9,71 EUR), Siltronic (-1,57 Prozent auf 81,50 EUR) und MorphoSys (-1,42 Prozent auf 25,71 EUR).

Die teuersten Unternehmen im TecDAX

Im TecDAX weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 190 175 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 143,475 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung die United Internet-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,45 erwartet. Mit 10,64 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Telefonica Deutschland-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at