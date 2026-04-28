SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|TecDAX aktuell
|
28.04.2026 09:29:11
Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX beginnt Dienstagshandel mit Verlusten
Der TecDAX notiert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,80 Prozent tiefer bei 3 622,45 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 509,755 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,526 Prozent leichter bei 3 632,56 Punkten in den Dienstagshandel, nach 3 651,75 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der TecDAX bei 3 618,29 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 3 645,30 Punkten.
TecDAX seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 349,65 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.01.2026, betrug der TecDAX-Kurs 3 723,54 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 28.04.2025, lag der TecDAX bei 3 586,51 Punkten.
Der Index verlor seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,051 Prozent. Das Jahreshoch des TecDAX liegt derzeit bei 3 858,70 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 322,31 Zählern.
Tops und Flops im TecDAX
Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind derzeit Nordex (+ 1,47 Prozent auf 48,22 EUR), SMA Solar (+ 1,19 Prozent auf 50,85 EUR), 1&1 (+ 1,11 Prozent auf 22,85 EUR), Elmos Semiconductor (+ 0,58 Prozent auf 174,20 EUR) und JENOPTIK (+ 0,56 Prozent auf 32,60 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind derweil QIAGEN (-6,24 Prozent auf 30,60 EUR), Sartorius vz (-1,83 Prozent auf 214,80 EUR), TeamViewer (-1,68 Prozent auf 4,70 EUR), Nagarro SE (-1,54 Prozent auf 43,42 EUR) und Eckert Ziegler (-1,46 Prozent auf 14,84 EUR).
Diese TecDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 550 011 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 171,957 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der TecDAX-Titel im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,66 erwartet. Die freenet-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,63 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu SAP SE
|
17:58
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX fällt letztendlich zurück (finanzen.at)
|
15:58
|Schwacher Handel: TecDAX legt am Dienstagnachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
12:26
|Zurückhaltung in Frankfurt: So entwickelt sich der TecDAX am Mittag (finanzen.at)
|
09:29
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX beginnt Dienstagshandel mit Verlusten (finanzen.at)
|
09:29
|Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 zum Start im Minus (finanzen.at)
|
27.04.26
|Börse Europa in Rot: STOXX 50 zum Ende des Montagshandels im Minus (finanzen.at)
|
27.04.26
|Schwacher Handel: LUS-DAX zeigt sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
27.04.26
|Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Montagshandels leichter (finanzen.at)