Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX beginnt Dienstagshandel mit Verlusten

Der TecDAX setzt am zweiten Tag der Woche nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Der TecDAX notiert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,80 Prozent tiefer bei 3 622,45 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 509,755 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,526 Prozent leichter bei 3 632,56 Punkten in den Dienstagshandel, nach 3 651,75 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der TecDAX bei 3 618,29 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 3 645,30 Punkten.

TecDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 349,65 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.01.2026, betrug der TecDAX-Kurs 3 723,54 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 28.04.2025, lag der TecDAX bei 3 586,51 Punkten.

Der Index verlor seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,051 Prozent. Das Jahreshoch des TecDAX liegt derzeit bei 3 858,70 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 322,31 Zählern.

Tops und Flops im TecDAX

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind derzeit Nordex (+ 1,47 Prozent auf 48,22 EUR), SMA Solar (+ 1,19 Prozent auf 50,85 EUR), 1&1 (+ 1,11 Prozent auf 22,85 EUR), Elmos Semiconductor (+ 0,58 Prozent auf 174,20 EUR) und JENOPTIK (+ 0,56 Prozent auf 32,60 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind derweil QIAGEN (-6,24 Prozent auf 30,60 EUR), Sartorius vz (-1,83 Prozent auf 214,80 EUR), TeamViewer (-1,68 Prozent auf 4,70 EUR), Nagarro SE (-1,54 Prozent auf 43,42 EUR) und Eckert Ziegler (-1,46 Prozent auf 14,84 EUR).

Diese TecDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 550 011 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 171,957 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,66 erwartet. Die freenet-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,63 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at