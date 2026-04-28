Sartorius vz. Aktie
WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631
|TecDAX-Marktbericht
|
28.04.2026 17:58:46
Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX fällt letztendlich zurück
Schlussendlich stand im XETRA-Handel ein Minus von 1,41 Prozent auf 3 600,29 Punkte an der TecDAX-Kurstafel. Der Börsenwert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 509,755 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,526 Prozent auf 3 632,56 Punkte an der Kurstafel, nach 3 651,75 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des TecDAX lag am Dienstag bei 3 645,30 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 590,03 Punkten erreichte.
TecDAX seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, wurde der TecDAX mit 3 349,65 Punkten berechnet. Der TecDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 28.01.2026, den Wert von 3 723,54 Punkten. Der TecDAX wies vor einem Jahr, am 28.04.2025, einen Wert von 3 586,51 Punkten auf.
Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 0,662 Prozent nach unten. Der TecDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 858,70 Punkten. Bei 3 322,31 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Das sind die Tops und Flops im TecDAX
Die stärksten Aktien im TecDAX sind aktuell SMA Solar (+ 3,28 Prozent auf 51,90 EUR), CANCOM SE (+ 1,22 Prozent auf 24,80 EUR), IONOS (+ 0,85 Prozent auf 26,24 EUR), Eckert Ziegler (+ 0,27 Prozent auf 15,10 EUR) und freenet (+ 0,23 Prozent auf 26,72 EUR). Schwächer notieren im TecDAX hingegen QIAGEN (-10,76 Prozent auf 29,13 EUR), EVOTEC SE (-3,11 Prozent auf 5,14 EUR), JENOPTIK (-2,96 Prozent auf 31,46 EUR), Nemetschek SE (-2,81 Prozent auf 62,30 EUR) und Sartorius vz (-2,70 Prozent auf 212,90 EUR).
TecDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 7 605 840 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 171,957 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Titel im Fokus
In diesem Jahr weist die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Die freenet-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,63 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links: