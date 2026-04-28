Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX fällt letztendlich zurück

So bewegte sich der TecDAX am zweiten Tag der Woche zum Handelsschluss.

Schlussendlich stand im XETRA-Handel ein Minus von 1,41 Prozent auf 3 600,29 Punkte an der TecDAX-Kurstafel. Der Börsenwert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 509,755 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,526 Prozent auf 3 632,56 Punkte an der Kurstafel, nach 3 651,75 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des TecDAX lag am Dienstag bei 3 645,30 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 590,03 Punkten erreichte.

TecDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, wurde der TecDAX mit 3 349,65 Punkten berechnet. Der TecDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 28.01.2026, den Wert von 3 723,54 Punkten. Der TecDAX wies vor einem Jahr, am 28.04.2025, einen Wert von 3 586,51 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 0,662 Prozent nach unten. Der TecDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 858,70 Punkten. Bei 3 322,31 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im TecDAX

Die stärksten Aktien im TecDAX sind aktuell SMA Solar (+ 3,28 Prozent auf 51,90 EUR), CANCOM SE (+ 1,22 Prozent auf 24,80 EUR), IONOS (+ 0,85 Prozent auf 26,24 EUR), Eckert Ziegler (+ 0,27 Prozent auf 15,10 EUR) und freenet (+ 0,23 Prozent auf 26,72 EUR). Schwächer notieren im TecDAX hingegen QIAGEN (-10,76 Prozent auf 29,13 EUR), EVOTEC SE (-3,11 Prozent auf 5,14 EUR), JENOPTIK (-2,96 Prozent auf 31,46 EUR), Nemetschek SE (-2,81 Prozent auf 62,30 EUR) und Sartorius vz (-2,70 Prozent auf 212,90 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 7 605 840 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 171,957 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Titel im Fokus

In diesem Jahr weist die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Die freenet-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,63 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at