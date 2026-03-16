Gewinne 4.000€ in Gold. Von Krypto bis zu Aktien, ETFs, ETCs und Edelmetallen: Diversifiziere dein Portfolio und sichere dir deine Gewinnchance. -W-

Elmos Semiconductor Aktie

WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108

TecDAX im Fokus 16.03.2026 15:58:59

Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX fällt nachmittags zurück

Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX fällt nachmittags zurück

Der TecDAX zeigt sich am Nachmittag mit negativen Notierungen.

Um 15:41 Uhr gibt der TecDAX im XETRA-Handel um 0,65 Prozent auf 3 551,27 Punkte nach. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 542,372 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,160 Prozent höher bei 3 580,11 Punkten in den Handel, nach 3 574,39 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 545,48 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 3 581,87 Einheiten.

TecDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 16.02.2026, wurde der TecDAX mit 3 654,00 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 16.12.2025, bewegte sich der TecDAX bei 3 534,52 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.03.2025, betrug der TecDAX-Kurs 3 773,35 Punkte.

Seit Jahresanfang 2026 verlor der Index bereits um 2,01 Prozent. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 3 858,70 Punkte. Bei 3 510,62 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im TecDAX

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen aktuell HENSOLDT (+ 5,12 Prozent auf 82,10 EUR), AIXTRON SE (+ 2,94 Prozent auf 33,56 EUR), 1&1 (+ 2,41 Prozent auf 23,35 EUR), Elmos Semiconductor (+ 1,71 Prozent auf 143,00 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 1,67 Prozent auf 61,00 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen hingegen ATOSS Software (-3,45 Prozent auf 81,20 EUR), IONOS (-3,09 Prozent auf 21,95 EUR), TeamViewer (-3,05 Prozent auf 4,51 EUR), Bechtle (-2,46 Prozent auf 30,92 EUR) und United Internet (-2,05 Prozent auf 25,80 EUR) unter Druck.

Welche TecDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 2 319 412 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 194,328 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Titel im Blick

2026 präsentiert die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,66 Prozent bei der freenet-Aktie an.

