Elmos Semiconductor Aktie
WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108
16.03.2026 15:58:59
Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX fällt nachmittags zurück
Um 15:41 Uhr gibt der TecDAX im XETRA-Handel um 0,65 Prozent auf 3 551,27 Punkte nach. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 542,372 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,160 Prozent höher bei 3 580,11 Punkten in den Handel, nach 3 574,39 Punkten am Vortag.
Der TecDAX verzeichnete bei 3 545,48 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 3 581,87 Einheiten.
TecDAX-Performance seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat, am 16.02.2026, wurde der TecDAX mit 3 654,00 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 16.12.2025, bewegte sich der TecDAX bei 3 534,52 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.03.2025, betrug der TecDAX-Kurs 3 773,35 Punkte.
Seit Jahresanfang 2026 verlor der Index bereits um 2,01 Prozent. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 3 858,70 Punkte. Bei 3 510,62 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Das sind die Gewinner und Verlierer im TecDAX
Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen aktuell HENSOLDT (+ 5,12 Prozent auf 82,10 EUR), AIXTRON SE (+ 2,94 Prozent auf 33,56 EUR), 1&1 (+ 2,41 Prozent auf 23,35 EUR), Elmos Semiconductor (+ 1,71 Prozent auf 143,00 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 1,67 Prozent auf 61,00 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen hingegen ATOSS Software (-3,45 Prozent auf 81,20 EUR), IONOS (-3,09 Prozent auf 21,95 EUR), TeamViewer (-3,05 Prozent auf 4,51 EUR), Bechtle (-2,46 Prozent auf 30,92 EUR) und United Internet (-2,05 Prozent auf 25,80 EUR) unter Druck.
Welche TecDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 2 319 412 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 194,328 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Titel im Blick
2026 präsentiert die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,66 Prozent bei der freenet-Aktie an.
Redaktion finanzen.at
Weitere Links:
Nachrichten zu HENSOLDT
|
15:58
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX fällt nachmittags zurück (finanzen.at)
|
15:58
|XETRA-Handel: Am Nachmittag Pluszeichen im MDAX (finanzen.at)
|
12:27
|Zurückhaltung in Frankfurt: So steht der TecDAX am Mittag (finanzen.at)
|
12:27
|XETRA-Handel: So bewegt sich der MDAX aktuell (finanzen.at)
|
09:29
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX beginnt Handel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
09:29
|Handel in Frankfurt: TecDAX-Anleger greifen zum Start des Montagshandels zu (finanzen.at)
|
13.03.26
|TecDAX-Wert HENSOLDT-Aktie: So viel Gewinn hätte eine HENSOLDT-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
12.03.26
|Rüstungssektor im Fokus: Das machen die Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS (finanzen.at)