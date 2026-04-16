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XETRA-Handel im Blick 16.04.2026 09:29:00

Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX fällt zum Handelsstart

Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX fällt zum Handelsstart

Der TecDAX verliert am Donnerstagmorgen nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Der TecDAX verliert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr 0,20 Prozent auf 3 595,34 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 501,998 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,359 Prozent auf 3 615,60 Punkte an der Kurstafel, nach 3 602,66 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des TecDAX lag am Donnerstag bei 3 593,57 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 616,98 Punkten erreichte.

So bewegt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche kletterte der TecDAX bereits um 2,79 Prozent. Vor einem Monat, am 16.03.2026, wurde der TecDAX auf 3 558,57 Punkte taxiert. Der TecDAX wies vor drei Monaten, am 16.01.2026, einen Wert von 3 751,10 Punkten auf. Der TecDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 16.04.2025, den Stand von 3 452,87 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 0,799 Prozent abwärts. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 3 858,70 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Punkten verzeichnet.

TecDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich derzeit SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2,80 Prozent auf 64,35 EUR), Siltronic (+ 1,86 Prozent auf 65,65 EUR), Nemetschek SE (+ 1,85 Prozent auf 60,65 EUR), CANCOM SE (+ 1,17 Prozent auf 25,85 EUR) und IONOS (+ 1,04 Prozent auf 25,22 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen derweil AIXTRON SE (-6,09 Prozent auf 39,77 EUR), Deutsche Telekom (-1,72 Prozent auf 28,06 EUR), TeamViewer (-1,51 Prozent auf 4,57 EUR), QIAGEN (-1,32 Prozent auf 35,14 EUR) und SMA Solar (-0,67 Prozent auf 52,15 EUR) unter Druck.

TecDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 1 261 062 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 167,497 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Mitglieder auf

Unter den TecDAX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 4,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,42 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Analysen zu TecDAX-Aktien
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen
Alle TecDAX-Werte im Überblick

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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