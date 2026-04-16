Deutsche Telekom Aktie
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
|XETRA-Handel im Blick
|
16.04.2026 09:29:00
Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX fällt zum Handelsstart
Der TecDAX verliert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr 0,20 Prozent auf 3 595,34 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 501,998 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,359 Prozent auf 3 615,60 Punkte an der Kurstafel, nach 3 602,66 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des TecDAX lag am Donnerstag bei 3 593,57 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 616,98 Punkten erreichte.
So bewegt sich der TecDAX im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche kletterte der TecDAX bereits um 2,79 Prozent. Vor einem Monat, am 16.03.2026, wurde der TecDAX auf 3 558,57 Punkte taxiert. Der TecDAX wies vor drei Monaten, am 16.01.2026, einen Wert von 3 751,10 Punkten auf. Der TecDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 16.04.2025, den Stand von 3 452,87 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 0,799 Prozent abwärts. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 3 858,70 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Punkten verzeichnet.
TecDAX-Aufsteiger und -Absteiger
Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich derzeit SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2,80 Prozent auf 64,35 EUR), Siltronic (+ 1,86 Prozent auf 65,65 EUR), Nemetschek SE (+ 1,85 Prozent auf 60,65 EUR), CANCOM SE (+ 1,17 Prozent auf 25,85 EUR) und IONOS (+ 1,04 Prozent auf 25,22 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen derweil AIXTRON SE (-6,09 Prozent auf 39,77 EUR), Deutsche Telekom (-1,72 Prozent auf 28,06 EUR), TeamViewer (-1,51 Prozent auf 4,57 EUR), QIAGEN (-1,32 Prozent auf 35,14 EUR) und SMA Solar (-0,67 Prozent auf 52,15 EUR) unter Druck.
TecDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 1 261 062 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 167,497 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert auf.
Dieses KGV weisen die TecDAX-Mitglieder auf
Unter den TecDAX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 4,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,42 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu QIAGEN N.V.
|
16.04.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX steigt zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
16.04.26
|Börse Frankfurt in Grün: DAX schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
16.04.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende stärker (finanzen.at)
|
16.04.26
|Börse Frankfurt: nachmittags Pluszeichen im TecDAX (finanzen.at)
|
16.04.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: Pluszeichen im DAX (finanzen.at)
|
16.04.26
|Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich nachmittags fester (finanzen.at)
|
16.04.26
|Gewinne in Frankfurt: So steht der DAX aktuell (finanzen.at)
|
16.04.26
|Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX am Mittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
Analysen zu QIAGEN N.V.
|14.04.26
|QIAGEN Equal Weight
|Barclays Capital
|13.03.26
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|20.02.26
|QIAGEN Overweight
|Barclays Capital
|19.02.26
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.02.26
|QIAGEN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.04.26
|QIAGEN Equal Weight
|Barclays Capital
|13.03.26
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|20.02.26
|QIAGEN Overweight
|Barclays Capital
|19.02.26
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.02.26
|QIAGEN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.03.26
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|20.02.26
|QIAGEN Overweight
|Barclays Capital
|19.02.26
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.02.26
|QIAGEN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.02.26
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.26
|QIAGEN Equal Weight
|Barclays Capital
|06.02.26
|QIAGEN Hold
|Deutsche Bank AG
|22.01.26
|QIAGEN Hold
|Deutsche Bank AG
|21.01.26
|QIAGEN Neutral
|UBS AG
|05.11.25
|QIAGEN Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|AIXTRON SE
|40,76
|2,46%
|ATOSS Software AG
|77,90
|0,78%
|CANCOM SE
|26,00
|2,16%
|Deutsche Telekom AG
|29,04
|1,75%
|freenet AG
|27,44
|0,15%
|IONOS
|26,74
|6,70%
|Nemetschek SE
|62,95
|5,71%
|QIAGEN N.V.
|34,55
|-1,85%
|SAP SE
|150,42
|2,37%
|Siltronic AG
|67,45
|4,90%
|SMA Solar AG
|51,00
|-1,73%
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|63,75
|2,57%
|TeamViewer
|4,83
|4,82%
Indizes in diesem Artikel
|TecDAX
|3 653,06
|1,40%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX gibt Gewinne letztlich ab -- DAX schließt etwas höher -- Wall Street schließlich etwas fester -- Asiens Börsen im Plus - Nikkei zieht kräftig an
Der heimische Aktienmarkt konnte seine Gewinne nicht halten. Der deutsche Leitindex präsentierte sich mit Gewinnen. Die US-Börsen notieren mit positiven Vorzeichen. Die Börsen in Fernost notierten am Donnerstag mit Zuschlägen.