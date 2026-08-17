Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|XETRA-Handel im Blick
|
17.08.2026 09:29:30
Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX fällt zum Handelsstart
Der TecDAX verliert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr 0,08 Prozent auf 4 102,54 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 568,683 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Abschlag von 0,095 Prozent auf 4 101,98 Punkte an der Kurstafel, nach 4 105,87 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des TecDAX lag am Montag bei 4 098,50 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4 115,42 Punkten erreichte.
So bewegt sich der TecDAX im Jahresverlauf
Noch vor einem Monat, am 17.07.2026, wies der TecDAX einen Stand von 3 770,35 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 795,76 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, den Wert von 3 766,08 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 13,20 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des TecDAX steht derzeit bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Tops und Flops aktuell
Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen aktuell Siltronic (+ 3,53 Prozent auf 90,80 EUR), SMA Solar (+ 3,36 Prozent auf 59,95 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2,81 Prozent auf 85,85 EUR), Infineon (+ 2,56 Prozent auf 63,31 EUR) und AIXTRON SE (+ 2,35 Prozent auf 42,24 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen hingegen HENSOLDT (-1,92 Prozent auf 94,24 EUR), TeamViewer (-1,91 Prozent auf 6,68 EUR), Sartorius vz (-1,60 Prozent auf 233,70 EUR), ATOSS Software (-1,31 Prozent auf 90,10 EUR) und QIAGEN (-1,22 Prozent auf 36,84 EUR) unter Druck.
Welche TecDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im TecDAX weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 270 575 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 207,918 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Fokus
Im TecDAX präsentiert die TeamViewer-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,59 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu TeamViewer
|
09:29
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX fällt zum Handelsstart (finanzen.at)
|
09:29
|Börse Frankfurt in Grün: SDAX beginnt Handel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
14.08.26
|Börse Frankfurt: TecDAX legt schlussendlich zu (finanzen.at)
|
14.08.26
|Börse Frankfurt in Grün: Zum Handelsende Pluszeichen im SDAX (finanzen.at)
|
14.08.26
|Freitagshandel in Frankfurt: TecDAX am Freitagnachmittag fester (finanzen.at)
|
14.08.26
|Börse Frankfurt in Grün: SDAX bewegt sich am Freitagnachmittag im Plus (finanzen.at)
|
14.08.26
|Optimismus in Frankfurt: TecDAX verbucht am Freitagmittag Gewinne (finanzen.at)
|
14.08.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX am Mittag im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Infineon AG
|07.08.26
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|06.08.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|06.08.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|05.08.26
|Infineon Hold
|Warburg Research
|02.07.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|05.06.26
|Infineon Hold
|Warburg Research
|07.05.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|AIXTRON SE
|42,25
|2,37%
|ATOSS Software AG
|90,80
|-0,77%
|freenet AG
|23,68
|-0,34%
|HENSOLDT
|95,00
|-0,52%
|Infineon AG
|62,58
|1,11%
|QIAGEN N.V.
|36,70
|-0,86%
|SAP SE
|178,30
|-0,89%
|Sartorius AG Vz.
|233,30
|-1,48%
|Siltronic AG
|89,35
|2,58%
|SMA Solar AG
|59,00
|2,16%
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|86,20
|3,67%
|TeamViewer
|6,63
|-2,29%
|VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|29,92
|-1,06%
Indizes in diesem Artikel
|TecDAX
|4 092,35
|-0,33%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX mit überschaubarem Minus -- DAX bleibt trotz leichten Verlusten in Sichtweite seines Rekordhochs -- Asiens Börsen schließen mit Gewinnen
Der ATX zeigt sich im Montagshandel etwas tiefer. Am deutschen Aktienmarkt ist wenig Bewegung zu sehen. Käufer prägten zum Wochenstart den Markt in Fernost.