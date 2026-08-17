Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX fällt zum Handelsstart

Der TecDAX verliert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr 0,08 Prozent auf 4 102,54 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 568,683 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Abschlag von 0,095 Prozent auf 4 101,98 Punkte an der Kurstafel, nach 4 105,87 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des TecDAX lag am Montag bei 4 098,50 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4 115,42 Punkten erreichte.

So bewegt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 17.07.2026, wies der TecDAX einen Stand von 3 770,35 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 795,76 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, den Wert von 3 766,08 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 13,20 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des TecDAX steht derzeit bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen aktuell Siltronic (+ 3,53 Prozent auf 90,80 EUR), SMA Solar (+ 3,36 Prozent auf 59,95 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2,81 Prozent auf 85,85 EUR), Infineon (+ 2,56 Prozent auf 63,31 EUR) und AIXTRON SE (+ 2,35 Prozent auf 42,24 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen hingegen HENSOLDT (-1,92 Prozent auf 94,24 EUR), TeamViewer (-1,91 Prozent auf 6,68 EUR), Sartorius vz (-1,60 Prozent auf 233,70 EUR), ATOSS Software (-1,31 Prozent auf 90,10 EUR) und QIAGEN (-1,22 Prozent auf 36,84 EUR) unter Druck.

Welche TecDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im TecDAX weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 270 575 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 207,918 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Fokus

Im TecDAX präsentiert die TeamViewer-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,59 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at