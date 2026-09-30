United Internet Aktie
WKN: 508903 / ISIN: DE0005089031
|XETRA-Handel im Blick
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30.09.2026 12:27:08
Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX gibt mittags nach
Der TecDAX notiert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,09 Prozent schwächer bei 3 999,37 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 556,145 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,252 Prozent auf 4 013,17 Punkte an der Kurstafel, nach 4 003,10 Punkten am Vortag.
Der TecDAX verzeichnete bei 3 995,53 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 4 033,54 Einheiten.
So bewegt sich der TecDAX im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn stieg der TecDAX bereits um 0,738 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, lag der TecDAX-Kurs bei 4 119,39 Punkten. Am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 853,08 Punkten. Am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 648,46 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 10,35 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 4 284,41 Punkte. Bei 3 322,31 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX
Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich derzeit EVOTEC SE (+ 4,81 Prozent auf 3,09 EUR), AIXTRON SE (+ 3,48 Prozent auf 37,73 EUR), HENSOLDT (+ 3,39 Prozent auf 78,04 EUR), Siltronic (+ 3,18 Prozent auf 79,45 EUR) und Nordex (+ 2,64 Prozent auf 39,60 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX hingegen IONOS (-6,16 Prozent auf 31,38 EUR), Nemetschek SE (-2,04 Prozent auf 59,90 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1,55 Prozent auf 27,96 EUR), SAP SE (-1,54 Prozent auf 182,46 EUR) und United Internet (-1,45 Prozent auf 24,52 EUR).
Welche TecDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 1 087 930 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX mit 212,396 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,12 zu Buche schlagen. freenet-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,84 Prozent gelockt.
Redaktion finanzen.at
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