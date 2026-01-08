Nemetschek Aktie
WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907
|XETRA-Handel im Blick
|
08.01.2026 15:59:00
Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX gibt nachmittags nach
Der TecDAX notiert im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0,33 Prozent schwächer bei 3 783,33 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 571,790 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,007 Prozent auf 3 795,99 Punkte an der Kurstafel, nach 3 795,71 Punkten am Vortag.
Der TecDAX verzeichnete bei 3 766,56 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 3 806,31 Einheiten.
So bewegt sich der TecDAX im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn stieg der TecDAX bereits um 4,12 Prozent. Vor einem Monat, am 08.12.2025, wies der TecDAX 3 581,98 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 08.10.2025, wies der TecDAX einen Wert von 3 732,06 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 08.01.2025, lag der TecDAX-Kurs bei 3 489,17 Punkten.
Tops und Flops aktuell
Die stärksten Aktien im TecDAX sind derzeit Deutsche Telekom (+ 2,82 Prozent auf 28,07 EUR), United Internet (+ 1,30 Prozent auf 29,58 EUR), EVOTEC SE (+ 0,95 Prozent auf 6,35 EUR), ATOSS Software (+ 0,68 Prozent auf 117,60 EUR) und Elmos Semiconductor (+ 0,56 Prozent auf 108,00 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen hingegen AIXTRON SE (-3,33 Prozent auf 20,06 EUR), Infineon (-2,43 Prozent auf 41,11 EUR), Carl Zeiss Meditec (-2,39 Prozent auf 41,62 EUR), Nemetschek SE (-2,32 Prozent auf 90,40 EUR) und Bechtle (-2,07 Prozent auf 43,44 EUR).
TecDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 3 100 446 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX mit 230,052 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
TecDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus
Unter den TecDAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 5,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,30 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Nemetschek SE
|
08.01.26
|MDAX aktuell: MDAX verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Zuschläge (finanzen.at)
|
08.01.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX gibt nachmittags nach (finanzen.at)
|
06.01.26
|Börse Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels fester (finanzen.at)
|
06.01.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX schlussendlich in Grün (finanzen.at)
|
06.01.26
|Dienstagshandel in Frankfurt: TecDAX im Aufwind (finanzen.at)
|
06.01.26
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX nachmittags fester (finanzen.at)
|
06.01.26
|Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX mittags auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
06.01.26
|Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX am Dienstagmittag in der Verlustzone (finanzen.at)