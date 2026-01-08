Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX gibt nachmittags nach

Der TecDAX notiert im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0,33 Prozent schwächer bei 3 783,33 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 571,790 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,007 Prozent auf 3 795,99 Punkte an der Kurstafel, nach 3 795,71 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 766,56 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 3 806,31 Einheiten.

So bewegt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn stieg der TecDAX bereits um 4,12 Prozent. Vor einem Monat, am 08.12.2025, wies der TecDAX 3 581,98 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 08.10.2025, wies der TecDAX einen Wert von 3 732,06 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 08.01.2025, lag der TecDAX-Kurs bei 3 489,17 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im TecDAX sind derzeit Deutsche Telekom (+ 2,82 Prozent auf 28,07 EUR), United Internet (+ 1,30 Prozent auf 29,58 EUR), EVOTEC SE (+ 0,95 Prozent auf 6,35 EUR), ATOSS Software (+ 0,68 Prozent auf 117,60 EUR) und Elmos Semiconductor (+ 0,56 Prozent auf 108,00 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen hingegen AIXTRON SE (-3,33 Prozent auf 20,06 EUR), Infineon (-2,43 Prozent auf 41,11 EUR), Carl Zeiss Meditec (-2,39 Prozent auf 41,62 EUR), Nemetschek SE (-2,32 Prozent auf 90,40 EUR) und Bechtle (-2,07 Prozent auf 43,44 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 3 100 446 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX mit 230,052 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Unter den TecDAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 5,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,30 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at