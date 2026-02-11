Ottobock Aktie

Ottobock für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: BCK222 / ISIN: DE000BCK2223

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Kursentwicklung im Fokus 11.02.2026 15:58:45

Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX legt nachmittags den Rückwärtsgang ein

Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX legt nachmittags den Rückwärtsgang ein

Der TecDAX zeigt sich derzeit leichter.

Am Mittwoch bewegt sich der TecDAX um 15:42 Uhr via XETRA 1,09 Prozent tiefer bei 3 611,40 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 543,837 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,435 Prozent auf 3 635,30 Punkte an der Kurstafel, nach 3 651,20 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des TecDAX lag am Mittwoch bei 3 637,95 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 603,05 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den TecDAX bereits um 0,695 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, mit 3 820,24 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 11.11.2025, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 515,36 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.02.2025, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 832,32 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2026 büßte der Index bereits um 0,356 Prozent ein. Das Jahreshoch des TecDAX liegt derzeit bei 3 858,70 Punkten. 3 558,78 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen aktuell Siltronic (+ 2,66 Prozent auf 57,95 EUR), TeamViewer (+ 0,90 Prozent auf 5,58 EUR), Infineon (+ 0,86 Prozent auf 43,24 EUR), SMA Solar (+ 0,82 Prozent auf 34,38 EUR) und JENOPTIK (+ 0,80 Prozent auf 27,62 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind derweil CANCOM SE (-4,25 Prozent auf 23,65 EUR), Ottobock (-3,91 Prozent auf 56,45 EUR), Nemetschek SE (-3,21 Prozent auf 69,25 EUR), IONOS (-2,93 Prozent auf 23,20 EUR) und EVOTEC SE (-2,79 Prozent auf 6,00 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 7 080 095 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 199,162 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Titel

Unter den TecDAX-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 5,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,66 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen
Alle TecDAX-Werte im Überblick
Analysen zu TecDAX-Aktien

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu Ottobock

mehr Nachrichten

Analysen zu Ottobock

mehr Analysen
22.01.26 Ottobock Neutral UBS AG
19.11.25 Ottobock Buy Deutsche Bank AG
19.11.25 Ottobock Neutral UBS AG
19.11.25 Ottobock Buy Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

CANCOM SE 23,55 -4,66% CANCOM SE
Deutsche Telekom AG 30,63 1,32% Deutsche Telekom AG
EVOTEC SE 5,99 -3,01% EVOTEC SE
freenet AG 32,68 0,99% freenet AG
Infineon AG 43,34 1,56% Infineon AG
IONOS 23,15 -2,53% IONOS
JENOPTIK AG 27,44 1,11% JENOPTIK AG
Nemetschek SE 69,10 -3,89% Nemetschek SE
Ottobock 56,05 -4,84% Ottobock
SAP SE 171,96 -3,37% SAP SE
Siltronic AG 57,30 2,05% Siltronic AG
SMA Solar AG 34,86 1,93% SMA Solar AG
TeamViewer 5,60 1,63% TeamViewer

Indizes in diesem Artikel

TecDAX 3 618,93 -0,88%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6
07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Nach US-Arbeitsmarktbericht: ATX fester -- DAX schwächer -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen stärker - Tokio im Feiertag
Der heimische Aktienmarkt notiert am Mittwoch im Plus. Der deutsche Leitindex gibt nach. Die Wall Street präsentiert sich schwächer. Die wichtigsten asiatischen Indizes notierten am Mittwoch in Grün.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen