Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX legt nachmittags den Rückwärtsgang ein
Am Mittwoch bewegt sich der TecDAX um 15:42 Uhr via XETRA 1,09 Prozent tiefer bei 3 611,40 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 543,837 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,435 Prozent auf 3 635,30 Punkte an der Kurstafel, nach 3 651,20 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des TecDAX lag am Mittwoch bei 3 637,95 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 603,05 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn ging es für den TecDAX bereits um 0,695 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, mit 3 820,24 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 11.11.2025, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 515,36 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.02.2025, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 832,32 Punkten gehandelt.
Seit Anfang des Jahres 2026 büßte der Index bereits um 0,356 Prozent ein. Das Jahreshoch des TecDAX liegt derzeit bei 3 858,70 Punkten. 3 558,78 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Top und Flops heute
Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen aktuell Siltronic (+ 2,66 Prozent auf 57,95 EUR), TeamViewer (+ 0,90 Prozent auf 5,58 EUR), Infineon (+ 0,86 Prozent auf 43,24 EUR), SMA Solar (+ 0,82 Prozent auf 34,38 EUR) und JENOPTIK (+ 0,80 Prozent auf 27,62 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind derweil CANCOM SE (-4,25 Prozent auf 23,65 EUR), Ottobock (-3,91 Prozent auf 56,45 EUR), Nemetschek SE (-3,21 Prozent auf 69,25 EUR), IONOS (-2,93 Prozent auf 23,20 EUR) und EVOTEC SE (-2,79 Prozent auf 6,00 EUR).
TecDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 7 080 095 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 199,162 Mrd. Euro.
Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Titel
Unter den TecDAX-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 5,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,66 Prozent an der Spitze im Index.
