Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX liegt am Mittag im Minus

Am Freitag fällt der TecDAX um 12:09 Uhr via XETRA um 0,46 Prozent auf 3 764,99 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 509,162 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,204 Prozent auf 3 790,01 Punkte an der Kurstafel, nach 3 782,28 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 750,80 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 3 790,85 Einheiten.

So bewegt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verlor der TecDAX bereits um 1,77 Prozent. Der TecDAX wies vor einem Monat, am 17.06.2026, einen Wert von 3 948,38 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 17.04.2026, lag der TecDAX-Kurs bei 3 765,52 Punkten. Der TecDAX notierte noch vor einem Jahr, am 17.07.2025, bei 3 957,83 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 3,88 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der TecDAX bislang 4 284,41 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3 322,31 Punkten.

Die Tops und Flops im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell SMA Solar (+ 13,40 Prozent auf 66,00 EUR), Drägerwerk (+ 2,95 Prozent auf 90,60 EUR), Deutsche Telekom (+ 2,14 Prozent auf 27,25 EUR), HENSOLDT (+ 1,28 Prozent auf 74,22 EUR) und freenet (+ 1,17 Prozent auf 24,20 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen hingegen PVA TePla (-6,70 Prozent auf 35,90 EUR), Siltronic (-6,35 Prozent auf 83,30 EUR), AIXTRON SE (-5,89 Prozent auf 37,69 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-5,54 Prozent auf 78,50 EUR) und Infineon (-4,81 Prozent auf 61,60 EUR).

Blick in den TecDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 2 225 388 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 159,932 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,77 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,40 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at