Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich mittags leichter

Der TecDAX notiert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,67 Prozent schwächer bei 3 770,17 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 571,790 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,007 Prozent fester bei 3 795,99 Punkten, nach 3 795,71 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte heute sein Tagestief bei 3 766,56 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 806,31 Punkten lag.

So entwickelt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche gewann der TecDAX bereits um 3,75 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.12.2025, erreichte der TecDAX einen Stand von 3 581,98 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.10.2025, wies der TecDAX 3 732,06 Punkte auf. Der TecDAX notierte noch vor einem Jahr, am 08.01.2025, bei 3 489,17 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit United Internet (+ 1,85 Prozent auf 29,74 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,06 Prozent auf 27,59 EUR), Eckert Ziegler (+ 0,13 Prozent auf 15,81 EUR), ATOSS Software (+ 0,00 Prozent auf 116,80 EUR) und Kontron (-0,08 Prozent auf 24,32 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind derweil AIXTRON SE (-3,76 Prozent auf 19,97 EUR), Carl Zeiss Meditec (-3,05 Prozent auf 41,34 EUR), JENOPTIK (-2,21 Prozent auf 21,22 EUR), Nordex (-1,93 Prozent auf 32,46 EUR) und Bechtle (-1,71 Prozent auf 43,60 EUR).

Die teuersten Unternehmen im TecDAX

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 1 394 292 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX mit 230,052 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen

Die TeamViewer-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten auf. Unter den Aktien im Index bietet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,30 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at