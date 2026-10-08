Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich zum Handelsstart leichter

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Donnerstagmorgen.

Am Donnerstag verbucht der TecDAX um 09:12 Uhr via XETRA ein Minus in Höhe von 1,20 Prozent auf 4 000,10 Punkte. Damit kommen die im TecDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 570,751 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,621 Prozent auf 4 023,39 Punkte an der Kurstafel, nach 4 048,53 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der TecDAX bei 4 023,54 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 3 999,01 Punkten.

So bewegt sich der TecDAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der TecDAX bislang ein Minus von 2,23 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.09.2026, notierte der TecDAX bei 4 036,38 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.07.2026, notierte der TecDAX bei 3 745,94 Punkten. Der TecDAX lag noch vor einem Jahr, am 08.10.2025, bei 3 732,06 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 10,37 Prozent. Bei 4 284,41 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Bei 3 322,31 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im TecDAX

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich derzeit Deutsche Telekom (+ 0,44 Prozent auf 27,11 EUR), IONOS (+ 0,25 Prozent auf 32,70 EUR), ATOSS Software (+ 0,24 Prozent auf 84,80 EUR), TeamViewer (+ 0,07 Prozent auf 6,73 EUR) und United Internet (-0,08 Prozent auf 24,02 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen hingegen OHB SE (-2,95 Prozent auf 157,80 EUR), Infineon (-2,87 Prozent auf 59,20 EUR), JENOPTIK (-2,81 Prozent auf 40,14 EUR), Siltronic (-2,56 Prozent auf 81,80 EUR) und Elmos Semiconductor (-2,32 Prozent auf 151,80 EUR).

Die teuersten Konzerne im TecDAX

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 229 791 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im TecDAX mit 217,682 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Werte

Die TeamViewer-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Die freenet-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,02 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at