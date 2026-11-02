SAP Aktie

SAP ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
TecDAX-Kursverlauf 02.11.2026 09:28:55

Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich zum Handelsstart schwächer

Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich zum Handelsstart schwächer

Der TecDAX kann seine Vortagesgewinne am ersten Tag der Woche nicht halten.

Um 09:12 Uhr sinkt der TecDAX im XETRA-Handel um 0,22 Prozent auf 4 082,02 Punkte. Die TecDAX-Mitglieder sind damit 580,463 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,299 Prozent auf 4 078,97 Punkte an der Kurstafel, nach 4 091,22 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des TecDAX lag am Montag bei 4 092,46 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4 077,13 Punkten erreichte.

TecDAX seit Beginn des Jahres

Der TecDAX wies vor einem Monat, am 02.10.2026, einen Stand von 4 081,92 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, wies der TecDAX einen Wert von 3 827,49 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, den Stand von 3 629,18 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 12,63 Prozent zu Buche. Bei 4 284,41 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3 322,31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die Tops und Flops im TecDAX

Die Top-Aktien im TecDAX sind aktuell AIXTRON SE (+ 1,89 Prozent auf 32,95 EUR), OHB SE (+ 1,79 Prozent auf 228,00 EUR), Elmos Semiconductor (+ 1,32 Prozent auf 122,60 EUR), PVA TePla (+ 1,08 Prozent auf 30,04 EUR) und JENOPTIK (+ 0,93 Prozent auf 39,20 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind derweil Deutsche Telekom (-1,34 Prozent auf 25,74 EUR), HENSOLDT (-1,21 Prozent auf 84,58 EUR), EVOTEC SE (-0,92 Prozent auf 2,79 EUR), SAP SE (-0,78 Prozent auf 209,60 EUR) und Siemens Healthineers (-0,72 Prozent auf 42,58 EUR).

Welche TecDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 286 371 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 238,500 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der TecDAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,26 erwartet. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,64 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle TecDAX-Werte im Überblick
Analysen zu TecDAX-Aktien
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu SAP SE

mehr Nachrichten

Analysen zu Elmos Semiconductor

mehr Analysen
22.09.26 Elmos Semiconductor Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.09.26 Elmos Semiconductor Buy Warburg Research
18.09.26 Elmos Semiconductor Buy Warburg Research
05.08.26 Elmos Semiconductor Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.08.26 Elmos Semiconductor Buy Warburg Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AIXTRON SE 33,64 4,63% AIXTRON SE
Deutsche Telekom AG 25,61 -1,50% Deutsche Telekom AG
Elmos Semiconductor 122,00 1,84% Elmos Semiconductor
EVOTEC SE 2,83 1,58% EVOTEC SE
freenet AG 22,84 0,18% freenet AG
HENSOLDT 86,42 1,57% HENSOLDT
JENOPTIK AG 39,36 1,29% JENOPTIK AG
OHB SE 232,00 4,74% OHB SE
PVA TePla AG 29,88 1,15% PVA TePla AG
SAP SE 210,05 -0,21% SAP SE
Siemens Healthineers AG 43,45 1,88% Siemens Healthineers AG
TeamViewer 7,17 -1,24% TeamViewer
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 27,42 -1,93% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

Indizes in diesem Artikel

TecDAX 4 110,13 0,46%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09:38 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
09:37 Oktober 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 44: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
01.11.26 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 44

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung auf Diplomatie im Iran-Krieg: ATX freundlich -- DAX im Plus -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zieht im Montagshandel an, während auch der deutsche Leitindex Zuwächse verzeichnet. Die Börsen in Fernost wiesen am Montag unterschiedliche Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen