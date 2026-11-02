Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich zum Handelsstart schwächer

Der TecDAX kann seine Vortagesgewinne am ersten Tag der Woche nicht halten.

Um 09:12 Uhr sinkt der TecDAX im XETRA-Handel um 0,22 Prozent auf 4 082,02 Punkte. Die TecDAX-Mitglieder sind damit 580,463 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,299 Prozent auf 4 078,97 Punkte an der Kurstafel, nach 4 091,22 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des TecDAX lag am Montag bei 4 092,46 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4 077,13 Punkten erreichte.

TecDAX seit Beginn des Jahres

Der TecDAX wies vor einem Monat, am 02.10.2026, einen Stand von 4 081,92 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, wies der TecDAX einen Wert von 3 827,49 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, den Stand von 3 629,18 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 12,63 Prozent zu Buche. Bei 4 284,41 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3 322,31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die Tops und Flops im TecDAX

Die Top-Aktien im TecDAX sind aktuell AIXTRON SE (+ 1,89 Prozent auf 32,95 EUR), OHB SE (+ 1,79 Prozent auf 228,00 EUR), Elmos Semiconductor (+ 1,32 Prozent auf 122,60 EUR), PVA TePla (+ 1,08 Prozent auf 30,04 EUR) und JENOPTIK (+ 0,93 Prozent auf 39,20 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind derweil Deutsche Telekom (-1,34 Prozent auf 25,74 EUR), HENSOLDT (-1,21 Prozent auf 84,58 EUR), EVOTEC SE (-0,92 Prozent auf 2,79 EUR), SAP SE (-0,78 Prozent auf 209,60 EUR) und Siemens Healthineers (-0,72 Prozent auf 42,58 EUR).

Welche TecDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 286 371 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 238,500 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der TecDAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,26 erwartet. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,64 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at