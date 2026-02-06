Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX schwächelt letztendlich

Kaum verändert zeigte sich der TecDAX am fünften Tag der Woche.

Der TecDAX schloss den Freitagshandel nahezu unverändert (minus 0,17 Prozent) bei 3 621,99 Punkten ab. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 535,304 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,010 Prozent auf 3 628,42 Punkte an der Kurstafel, nach 3 628,05 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des TecDAX betrug 3 629,23 Punkte, das Tagestief hingegen 3 579,19 Zähler.

TecDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der TecDAX bislang ein Plus von 0,950 Prozent. Vor einem Monat, am 06.01.2026, stand der TecDAX noch bei 3 751,29 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.11.2025, wurde der TecDAX auf 3 498,24 Punkte taxiert. Der TecDAX erreichte vor einem Jahr, am 06.02.2025, einen Stand von 3 827,76 Punkten.

Der Index verlor auf Jahressicht 2026 bereits um 0,063 Prozent. 3 858,70 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. Bei 3 558,78 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

TecDAX-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich derzeit Elmos Semiconductor (+ 2,98 Prozent auf 117,40 EUR), Siltronic (+ 2,96 Prozent auf 52,15 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2,57 Prozent auf 46,32 EUR), HENSOLDT (+ 1,83 Prozent auf 77,75 EUR) und Eckert Ziegler (+ 1,65 Prozent auf 15,44 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX hingegen Bechtle (-9,52 Prozent auf 38,00 EUR), CANCOM SE (-4,02 Prozent auf 25,05 EUR), Nagarro SE (-3,34 Prozent auf 60,85 EUR), Siemens Healthineers (-2,82 Prozent auf 41,40 EUR) und SMA Solar (-1,54 Prozent auf 33,16 EUR).

Welche Aktien im TecDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 5 164 367 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im TecDAX mit 194,107 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Mitglieder auf

Die TeamViewer-Aktie weist mit 5,28 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,81 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

