SMA Solar Aktie
WKN DE: A0DJ6J / ISIN: DE000A0DJ6J9
|TecDAX-Performance im Fokus
|
06.02.2026 17:58:41
Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX schwächelt letztendlich
Der TecDAX schloss den Freitagshandel nahezu unverändert (minus 0,17 Prozent) bei 3 621,99 Punkten ab. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 535,304 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,010 Prozent auf 3 628,42 Punkte an der Kurstafel, nach 3 628,05 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des TecDAX betrug 3 629,23 Punkte, das Tagestief hingegen 3 579,19 Zähler.
TecDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn verbucht der TecDAX bislang ein Plus von 0,950 Prozent. Vor einem Monat, am 06.01.2026, stand der TecDAX noch bei 3 751,29 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.11.2025, wurde der TecDAX auf 3 498,24 Punkte taxiert. Der TecDAX erreichte vor einem Jahr, am 06.02.2025, einen Stand von 3 827,76 Punkten.
Der Index verlor auf Jahressicht 2026 bereits um 0,063 Prozent. 3 858,70 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. Bei 3 558,78 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
TecDAX-Top-Flop-Liste
Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich derzeit Elmos Semiconductor (+ 2,98 Prozent auf 117,40 EUR), Siltronic (+ 2,96 Prozent auf 52,15 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2,57 Prozent auf 46,32 EUR), HENSOLDT (+ 1,83 Prozent auf 77,75 EUR) und Eckert Ziegler (+ 1,65 Prozent auf 15,44 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX hingegen Bechtle (-9,52 Prozent auf 38,00 EUR), CANCOM SE (-4,02 Prozent auf 25,05 EUR), Nagarro SE (-3,34 Prozent auf 60,85 EUR), Siemens Healthineers (-2,82 Prozent auf 41,40 EUR) und SMA Solar (-1,54 Prozent auf 33,16 EUR).
Welche Aktien im TecDAX das größte Handelsvolumen aufweisen
Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 5 164 367 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im TecDAX mit 194,107 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Dieses KGV weisen die TecDAX-Mitglieder auf
Die TeamViewer-Aktie weist mit 5,28 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,81 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu SMA Solar AG
|
06.02.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX schwächelt letztendlich (finanzen.at)
|
05.02.26
|Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX mittags mit Abgaben (finanzen.at)
|
05.02.26
|TecDAX-Titel SMA Solar-Aktie: So viel Verlust hätte ein SMA Solar-Investment von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
05.02.26
|Handel in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
05.02.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX beginnt Handel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
04.02.26
|Börse Frankfurt: TecDAX letztendlich mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
04.02.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
04.02.26
|Börse Frankfurt in Rot: SDAX beginnt Mittwochshandel mit Verlusten (finanzen.at)
Analysen zu SMA Solar AG
|15.01.26
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.01.26
|SMA Solar Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.25
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.25
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
|15.01.26
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.01.26
|SMA Solar Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.25
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.25
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
|27.11.25
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.25
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.03.25
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.02.25
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.25
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.25
|SMA Solar Verkaufen
|DZ BANK
|02.09.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.01.26
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.01.26
|SMA Solar Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.25
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
|13.11.25
|SMA Solar Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.25
|SMA Solar Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Bechtle AG
|37,90
|-9,46%
|CANCOM SE
|24,95
|-3,85%
|Deutsche Telekom AG
|30,26
|-0,88%
|Eckert & Ziegler
|15,29
|0,53%
|Elmos Semiconductor
|117,40
|3,35%
|freenet AG
|31,94
|1,14%
|HENSOLDT
|78,30
|2,89%
|Infineon AG
|42,29
|2,75%
|Nagarro SE
|60,95
|-2,79%
|SAP SE
|171,66
|2,39%
|Siemens Healthineers AG
|41,41
|-2,20%
|Siltronic AG
|51,95
|4,61%
|SMA Solar AG
|33,14
|-0,66%
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|46,10
|3,55%
|TeamViewer
|5,70
|2,43%
Indizes in diesem Artikel
|TecDAX
|3 619,60
|-0,23%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.